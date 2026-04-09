Η ΑΕΚ ηττήθηκε με 3-0 από τη Ράγιο Βαγιεκάνο στη Μαδρίτη, με τους Ισπανούς να πετυχαίνουν τρία γκολ από μόλις πέντε τελικές, αφήνοντας την ελληνική ομάδα με το δύσκολο έργο της ανατροπής για την πρόκριση στα ημιτελικά του Conference League.

Ο προπονητής της Ράγιο Βαγιεκάνο, Ινίγκο Πέρεθ, μετά το ματς εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη νίκη, αλλά υπογράμμισε ότι τίποτα δεν έχει κριθεί ακόμα και ότι η ομάδα του πρέπει να παραμείνει προσηλωμένη, καθώς η πρόκριση δεν έχει εξασφαλιστεί.

Ο Πέρεθ για το Ράγιο Βαγιεκάνο-ΑΕΚ

Αναλυτικά όσα ανέφερε:

Τα συναισθήματά του μετά το ματς με την ΑΕΚ; «Είμαστε πολύ χαρούμενοι. Υπάρχει όμως και το δεύτερο παιχνίδι. Δεν πρέπει να χαλαρώσουμε».

Ποιο είναι το «κλειδί» που κατάλαβε ότι η ομάδα του θα κάνει μία μεγάλη βραδιά γι’ αυτήν; «Όταν παίζεις στην έδρα σου και βάζεις ένα γρήγορο γκολ είναι πολύ σημαντικό. Μας έδωσε φόρα για να συνεχίσουμε καλά το παιχνίδι. Χτίσαμε πάνω σε αυτό που συνέβη και δημιούργησε θέμα από τον αντίπαλο. Περιμένουμε από την ΑΕΚ να κάνει κάτι αντίστοιχο στη ρεβάνς».

Αν είναι να δώσει ένα ποσοστό πρόκρισης στην ομάδα του ποιο θα ήταν αυτό; «Έχουμε κάνει το 50% της δουλειάς. Αλλά ακόμη έχουμε πολλή δουλειά ακόμη μπροστά μας. Να είμαστε συγκεντρωμένοι».