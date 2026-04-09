Eμεινε περισσότερο από όσο θα έπρεπε η ΑΕΚ στο ματς του Γ. Καραϊσκάκης. Στη νίκη επί του Ολυμπιακού που ξεκάθαρα της δίνει προβάδισμα στη μάχη για τον τίτλο, αλλά επί του παρόντος δεν προσφέρει κάτι χειροπιαστό.

Και μολονότι ο Νίκολιτς ζητούσε προσγείωση από όλους, κάποιοι ονειρεύονταν ακόμη και τελικό στο Κόνφερενς Λιγκ. Εστω κι αν τούτη τη χρονική στιγμή βρισκόμαστε στην πρώτη στροφή της προημιτελικής φάσης της διοργάνωσης.

Μπορεί, άραγε, η ΑΕΚ να ανατρέψει τα δεδομένα και να σβήσει το 0-3 από τη Ράγιο Βαγεκάνο; Αμέσως αμέσως βγήκαν στη φόρα τα σενάρια αλλά και οι θύμησες του παρελθόντος.

Σε στυλ «κάν’ το όπως το ’77 και το 0-3 με την ΚΠΡ που ανατράπηκε στη Νέα Φιλαδέλφεια». Αν θέλουμε να κάνουμε βουτιά στο παρελθόν, δεκτό. Μόνο που πρέπει να βρούμε τον αντίστοιχο Μαύρο και τον νέο Χρηστίδη, αυτόν που θα πιάσει πέναλτι, αν πάμε στη συγκεκριμένη διαδικασία…

Τι δεν είχε στην Ισπανία η ΑΕΚ; Την απαιτούμενη προσοχή στην αρχή του αγώνα. Στο Νέο Φάληρο αιφνιδίασε τον Ολυμπιακό με γκολ μόλις στο 5’ από τον Κοϊτά.

Στην έδρα της Ράγιο δέχθηκε το 1-0 στο 2’ και ενώ ο κορυφαίος με τους «ερυθρόλευκους», Ρότα, βρισκόταν κάπου στο κέντρο και πάσχιζε να επιστρέψει στην κόντρα επίθεση.

Φυσικά έλειψε ο καλός Στρακόσα, ο γκολκίπερ που δεν έδειξε έτοιμος σε αρκετές φάσεις, ο Ρέλβας ήταν μέσα στο πρώτο γκολ και έκανε το χέρι για το πέναλτι που έφερε το 3-0, ενώ ο Κοϊτά έχασε σπουδαίο τετ-α-τετ, γιατί πολύ απλά, όσα γκολ κι αν πετύχει, δεν διαθέτει το ένστικτο και την προσωπικότητα του σεσημασμένου σκόρερ.

Οι δε επιλογές του Νίκολιτς, μάλλον αξίζει να συζητηθούν. Επέλεξε δύο πολύπειρους, τον Μάνταλο και τον Περέιρα, αλλά οι γηπεδούχοι είχαν παίκτες- σπρίντερ και δυνατούς.

Ο Μάριν δεν κρίθηκε έτοιμος να εκκινήσει τον αγώνα, αλλά μπορούσε να αγωνιστεί στην αρχή του δευτέρου ημιχρόνου. Το δε δίδυμο των Γιόβιτς και Βάργκα, ναι μεν έχει καθιερωθεί, ποιος είπε όμως πως αποτελεί τη λύση για όλα τα προβλήματα και δη για έναν αγώνα ευρωπαϊκού κυπέλλου εκτός έδρας;

Ναι, η ΑΕΚ έχασε ευκαιρίες. Βρέθηκε στην επίθεση. Καθόλου παράλογο γιατί οι Ισπανοί έχοντας προηγηθεί τόσο νωρίς και με δεδομένο πως θα μπορούσαν να βρεθούν και με δύο γκολ υπέρ τους στο εικοσάλεπτο, της έδωσαν χώρο.

Οι παίκτες του Νίκολιτς δεν το εκμεταλλεύτηκαν. Και μένει να φανεί τώρα, αν μπορεί μια ομάδα που έχει μάθει και συνηθίζει να παίζει για το 1-0 ή να προτιμά «κλειστά παιχνίδια», μπορεί να πετύχει την ανατροπή σε μια ρεβάνς που ήδη φαντάζει ιδιαίτερα απαιτητική.