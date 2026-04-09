Ο Εβάν Φουρνιέ παρακολουθεί με αγωνία την εκτός έδρας αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Χάποελ Τελ Αβίβ στη Σόφια για την 37η αγωνιστική της EuroLeague.

Ο Γάλλος περιφερειακός δεν ταξίδεψε στη Βουλγαρία λόγω στομαχικών διαταραχών και ένιωσε ανήμπορος να συνεισφέρει στο παιχνίδι της ομάδας του, κάτι που όπως παραδέχθηκε, τον αγχώνει περισσότερο από το να βρίσκεται στο παρκέ και να παίζει κανονικά.

“Το να βλέπεις ένα παιχνίδι είναι πολύ πιο αγχωτικό από το να το παίζεις. Στην πραγματικότητα δεν μου αρέσε χα χα χα”.