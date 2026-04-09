Η βαθμολογία
Τα αποτελέσματα της ημέρας
Χάποελ Τελ Αβίβ – Ολυμπιακός 85-89
Φενέρμπαχτσε – Ρεάλ Μαδρίτης 69-74
Μιλάνο – Μπάγερν Μονάχου 84-94
Βαλένθια – Παναθηναϊκός 102-84
Παρί – Μακάμπι Τελ Αβίβ 113-80
Η αγωνία στη Euroleague κορυφώνεται με τα αποτελέσματα της 37ης αγωνιστικής να το αποδεικνύουν. Η Ρεάλ έκανε τρομερό «διπλό» τετράδας κόντρα στην Φενερμπαχτσέ που παραπαίει και έβαλε «φωτιά» στη βαθμολογία. Η Μπάγερν συνέχισε τις τρομερές εμφανίσεις και πήρε σπουδαία εκτός έδρας νίκης κόντρα στο Μιλάνο, ενώ η Παρί διέσυρε την Μακάμπι μετά την ανανέωση Κάτας. […]
Ο Παναθηναϊκός AKTOR υπέστη συντριβή με 102-84 από τη Βαλένθια και πλέον βρίσκεται σε δύσκολη θέση, αναζητώντας συνδυασμό αποτελεσμάτων για να εξασφαλίσει τη θέση του στην πρώτη εξάδα και να αποφύγει τα play-in της EuroLeague. Η ήττα αυτή τον αφήνει εκτός πρώτης τετράδας, με το όνειρο για άμεση πρόκριση στα playoffs να απομακρύνεται. Το παιχνίδι […]
Μετά τη σημαντική νίκη του Ολυμπιακού επί της Χάποελ Τελ Αβίβ, ο Τάιλερ Ντόρσεϊ εξέφρασε την ικανοποίησή του για την απόδοση της ομάδας στο flash interview. Ο 30χρονος γκαρντ επεσήμανε ότι η νίκη ήταν δύσκολη, αλλά οι Πειραιώτες παίζουν το καλύτερο τους μπάσκετ την πιο κρίσιμη στιγμή της σεζόν. Τόνισε τη σημασία της διατήρησης του […]
Ο Δημήτρης Ιτούδης σχολίασε την ήττα της Χάποελ Τελ Αβίβ από τον Ολυμπιακό για την 37η αγωνιστική της EuroLeague. Ο Ολυμπιακός επικράτησε εκτός έδρας με 89-85, βάζοντας «στοπ» στη Χάποελ Τελ Αβίβ και πανηγυρίζοντας μία σημαντική νίκη. Αναλυτικά όσα δήλωσε «Όπως πήγε το ματς θα μπορούσε να κριθεί υπέρ μας. Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό. Τα επιθετικά […]
Η αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Χάποελ σημαδεύτηκε από την επιστροφή του Μουστάφα Φαλ, ο οποίος αγωνίστηκε ξανά μετά από σχεδόν δέκα μήνες απουσίας λόγω τραυματισμού στο γόνατο. Ο Γάλλος σέντερ είχε τραυματιστεί στους τελικούς απέναντι στον Παναθηναϊκό στις 7 Ιουνίου και έκτοτε έμεινε εκτός δράσης. Στην επανεμφάνισή του, έδειξε άμεσα την αξία του, κυρίως […]