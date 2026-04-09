Η αγωνία στη Euroleague κορυφώνεται με τα αποτελέσματα της 37ης αγωνιστικής να το αποδεικνύουν. Η Ρεάλ έκανε τρομερό «διπλό» τετράδας κόντρα στην Φενερμπαχτσέ που παραπαίει και έβαλε «φωτιά» στη βαθμολογία. Η Μπάγερν συνέχισε τις τρομερές εμφανίσεις και πήρε σπουδαία εκτός έδρας νίκης κόντρα στο Μιλάνο, ενώ η Παρί διέσυρε την Μακάμπι μετά την ανανέωση Κάτας.

Η Φενέρμπαχτσε περνά δύσκολες στιγμές με συνεχόμενες ήττες στην Euroleague, κάτι που εκμεταλλεύτηκε η Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία αντέδρασε μετά την ήττα από τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ και επέστρεψε στις νίκες με 69-74. Η μεγάλη αυτή νίκη ανέβασε την ομάδα της Μαδρίτης στο 23-14, ισοβαθμώντας με την ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους στην κατάταξη.

Ο Φακούντο Καμπάτσο ήταν εξαιρετικός, σημειώνοντας 15 πόντους και 4 ριμπάουντ, με σημαντική βοήθεια από τους Ταβάρες και Λάιλς, οι οποίοι πέτυχαν από 12 πόντους. Από την πλευρά της Φενέρμπαχτσε, οι 21 πόντοι του Μπράντυον Μπόστον δεν ήταν αρκετοί για να αποφευχθεί η ήττα, ενώ ο Νικόλο Μέλι πρόσθεσε 15 πόντους και 6 ριμπάουντ.

Μιλάνο – Μπάγερν 84-94

Ένα από τα παιχνίδια με περιορισμένο βαθμολογικό ενδιαφέρον στην 37η αγωνιστική της EuroLeague ήταν αυτό ανάμεσα στο Μιλάνο και τη Μπάγερν Μονάχου.

Οι Βαυαροί κυριάρχησαν με εντυπωσιακή απόδοση στη δεύτερη και τρίτη περίοδο, αποκτώντας το προβάδισμα που χρειάζονταν και τελικά επικράτησαν με σκορ 84–94 απέναντι στην ομάδα της Λομβαρδίας.

Παρί – Μακάμπι Τελ Αβίβ 113-80