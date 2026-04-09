Πριν από την αναμέτρηση Ράγιο Βαγιεκάνο – ΑΕΚ στην Ισπανία για τα προημιτελικά του Conference League, οι δύο ομάδες τήρησαν ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του Μιρτσέα Λουτσέσκου.

Ο θρυλικός προπονητής του ρουμανικού ποδοσφαίρου, πατέρας του τεχνικού του ΠΑΟΚ, Ραζβάν Λουτσέσκου, απεβίωσε το απόγευμα της Τρίτης σε ηλικία 80 ετών.

Η UEFA αποφάσισε ότι πριν από τους αγώνες των ευρωπαϊκών διοργανώσεων της Τετάρτης (08/04) και της Πέμπτης (09/04) θα τηρηθεί σιγή ενός λεπτού στη μνήμη του Ρουμάνου προπονητή.