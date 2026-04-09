Ολοκληρώθηκαν το βράδυ της Μεγάλης Τετάρτης (08/04) οι πρώτοι αγώνες της προημιτελικής φάσης του Champions League, με τα αποτελέσματα να δίνουν προβάδισμα σε δύο ομάδες ενόψει της συνέχειας.

Η Παρί Σεν Ζερμέν επικράτησε της Λίβερπουλ με 2-0, ενώ η Ατλέτικο Μαδρίτης πήρε σπουδαία νίκη με το ίδιο σκορ απέναντι στην Μπαρτσελόνα, αποκτώντας σημαντικό προβάδισμα για την πρόκριση.

Οι επαναληπτικοί αγώνες, που θα κρίνουν την πρόκριση στα ημιτελικά της διοργάνωσης, είναι προγραμματισμένοι για την Τρίτη του Πάσχα, στις 14 Απριλίου (22:00), σε Άνφιλντ και Μετροπολιτάνο.

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα των προημιτελικών:

Πρώτος Αγώνας – Μ. Τρίτη 7 Απριλίου

Ρεάλ – Μπάγερν 1-2 (74′ Εμπαπέ / 41′ Ντίας, 46′ Κέιν)

Σπόρτινγκ – Άρσεναλ 0-1 (90+1′ Χάβερτς)

Πρώτος Αγώνας – Μ. Τετάρτη 8 Απριλίου

Παρί Σεν Ζερμέν – Λίβερπουλ 2-0 (11′ Ντουέ, 65′ Κβαρατσκέλια)

Μπαρτσελόνα – Ατλέτικο 0-2 (45′ Άλβαρες, 70′ Σόρλοθ)

Ρεβάνς – Τρίτη του Πάσχα 14 Απριλίου

22:00 Ατλέτικο – Μπαρτσελόνα

22:00 Λίβερπουλ – Παρί Σεν Ζερμέν

Ρεβάνς – Τετάρτη του Πάσχα 15 Απριλίου

22:00 Άρσεναλ – Σπόρτινγκ

22:00 Μπάγερν – Ρεάλ