Στις 8 Απριλίου του 2010, ο Αθηναϊκός Α.Σ. έγραψε ιστορία, κατακτώντας το EuroCup Women και έγινε η πρώτη ελληνική ομάδα γυναικών που φτάνει στην κορυφή της συγκεκριμένης διοργάνωσης. Μια επιτυχία-ορόσημο για το ελληνικό γυναικείο μπάσκετ, που παραμένει μέχρι σήμερα σημείο αναφοράς και υπερηφάνειας.

Δεκαέξι χρόνια μετά, η ομάδα της Στέλλας Καλτσίδου, βρίσκεται ξανά μπροστά σε μια μεγάλη ευρωπαϊκή πρόκληση. Ετοιμάζεται για τον δεύτερο τελικό (9/4, 20:00) απέναντι στη Μερσίν Μπελεντιγιέσι στην Τουρκία, έχοντας ηττηθεί στον πρώτο αγώνα στην Αθήνα με 85-80. Το σκορ αυτό αφήνει ανοιχτούς λογαριασμούς, με τη ρεβάνς να αποκτά χαρακτήρα «τελικού των τελικών».

Επίσης, «κυνηγάει» το Triple Crown, αφού έχει κατακτήσει το Κύπελλο Ελλάδας απέναντι στον Πρωτέα Βούλας με 94-56 και απομένουν και οι τελικοί του πρωταθλήματος απέναντι στον Παναθηναϊκό.

Η ελληνική ομάδα καλείται να ανατρέψει τη διαφορά των πέντε πόντων, στηριζόμενη τόσο στην εμπειρία όσο και στην ιστορική της παρακαταθήκη. Η μνήμη του 2010 λειτουργεί ως οδηγός και έμπνευση, σε μια προσπάθεια που μπορεί να ξαναγράψει ιστορία για το σύλλογο και το ελληνικό μπάσκετ συνολικά.

Ο θρίαμβος του Αθηναϊκού το 2010

Ανατρέχουμε στο παρελθόν και στο 2010. Η επιβλητική ομάδα του τότε προπονητή, Τζώρτζη Δικαουλάκου, έγραψε την δική της ιστορία. Το μπάσκετ Γυναικών στα καλύτερά του με την κατάκτηση του πρώτου και μοναδικού ευρωπαϊκού τίτλου, το EuroCup.

Στην αρχική φάση της διοργάνωσης, ο Αθηναϊκός τοποθετήθηκε σε έναν όμιλο μαζί με τέσσερις ακόμη ομάδες. Εκεί πέτυχε δύο νίκες απέναντι στη Γερεβάν από την Αρμενία (105-54, 79-87), μοιράστηκε νίκες και ήττες με την τουρκική Μπεσίκτας (80-75, 81-60), ενώ επικράτησε και στα δύο παιχνίδια απέναντι στη ρωσική Τσεβάκατα Βολόγκντα (83-73, 79-80).

Στη φάση των «32» σημείωσε δύο εύκολες νίκες απέναντι στην κροατική Μέντβεσκακ (54-80, 100-62), ενώ στους «16» ξεπέρασε και το εμπόδιο της ουκρανικής Ντιναμό Κιέβου με δύο ακόμη επιτυχίες (56-57, 81-66).

Στα προημιτελικά αντιμετώπισε τη ρωσική Ντιναμό Μόσχας και κατάφερε να προκριθεί με δύο νίκες (84-60, 66-78). Στους ημιτελικούς βρήκε μπροστά του μία ακόμη ρωσική ομάδα, τη Ντιναμό Κουρσκ, την οποία επίσης νίκησε και στα δύο παιχνίδια (58-64, 60-55).

Στους τελικούς, ο Αθηναϊκός τέθηκε αντιμέτωπος με τη Ναντέζντα, την τέταρτη κατά σειρά ρωσική ομάδα στη διοργάνωση. Στον πρώτο αγώνα εκτός έδρας κυριάρχησε από την αρχή μέχρι το τέλος και πήρε μια πολύτιμη νίκη με 57-65.

Στον επαναληπτικό, που διεξήχθη στο Κλειστό της Εργάνης, η ρωσική ομάδα επικράτησε με 53-57, ωστόσο δεν κατάφερε να καλύψει τη διαφορά του πρώτου αγώνα. Έτσι, ο Αθηναϊκός κατέκτησε το τρόπαιο, γράφοντας ιστορία ως η πρώτη ελληνική γυναικεία ομάδα μπάσκετ που φτάνει σε ευρωπαϊκή διάκριση αυτού του επιπέδου.

ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ: Καλέντζου 9, Λύμουρα 4 (1), Χατζηνικολάου 4, Βολωνάκη, Σούλις, Πετρονίτε 2, Σαρέγκου, Ουίγκινς 10 (2), Κοσμά 1, Ράιλι 9, Βιζμπαριένε 14.

ΝΑΝΤΕΖΝΤΑ: Μπάρικ 11, Σνίτσινα 5, Οβτσαρένκο 7, Βερεμένκο 12, Μος 2, Κάρι 18, Μπαράνοβα 2.

Η αναμέτρηση με τη Μερσίν δεν είναι απλώς ένας αγώνας. Είναι μια ευκαιρία επιστροφής στην ευρωπαϊκή ελίτ, μια δοκιμασία χαρακτήρα και πίστης. Και, ίσως, η στιγμή για τον Αθηναϊκό να συνδέσει ξανά το παρόν με το ένδοξο παρελθόν του.

Βαγγέλης Αλεξανδρής