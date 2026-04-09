Στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» συγκεντρώθηκαν το απόγευμα της Μεγάλης Πέμπτης οι φίλαθλοι του ΠΑΟΚ για να υποδεχθούν την αποστολή του Παντελή Μπούτσκου, μετά την πρόκριση της ομάδας στους τελικούς του FIBA Europe Cup.

Ο Δικέφαλος, παρά την ήττα με 89-85 από τη Μούρθια το βράδυ της Μεγάλης Τετάρτης (8/4), διατήρησε το +6 του πρώτου αγώνα και εξασφάλισε την πρόκριση για δεύτερη συνεχόμενη σεζόν.

Η επιστροφή της ομάδας έγινε το απόγευμα της Πέμπτης, με τον κόσμο να αποθεώνει τους παίκτες φωνάζοντας συνθήματα όπως: «Φέρτε μας το ευρωπαϊκό».

Ο πρώτος τελικός κόντρα στην Μπιλμπάο έχει προγραμματιστεί για τις 22 Απριλίου στην PAOK Sports Arena, ενώ το δεύτερο παιχνίδι θα διεξαχθεί στις 29 Απριλίου στην Bilbao Arena.