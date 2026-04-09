Η ΑΕΚ προετοιμάζεται για τη μεγάλη πρόκληση των προημιτελικών του Conference League απέναντι στη Ράγιο Βαγιεκάνο στην Ισπανία. Κανείς, όμως, δεν γνωρίζει καλύτερα την «Ένωση» από τον Μανόλο Χιμένεθ.

Ο 62χρονος Ισπανός τεχνικός, αγαπητός στους οπαδούς του συλλόγου και με τέσσερις θητείες στον πάγκο της ομάδας, κατά τη διάρκεια των οποίων κατέκτησε το πρωτάθλημα του 2018 και το Κύπελλο του 2011, εξήρε την ποιότητα των «κιτρινόμαυρων».

Παράλληλα, ανέλυσε τα δυνατά τους σημεία και προειδοποίησε για την ισχύ της έδρας τους στη Νέα Φιλαδέλφεια ενόψει της ρεβάνς.

Αναλυτικά ανέφερε:

«Η ΑΕΚ είναι ίσως η μεγαλύτερη ομάδα στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή, όσον αφορά τα αθλητικά επιτεύγματα. Δεν φείδονται μεταγραφών και πληρώνουν απίστευτους μισθούς.

Είναι μια ομάδα που προσπαθεί να συνδέεται πολύ μέσα από τον άξονα. Το γήπεδό τους είναι καζάνι. Η Ράγιο θα πρέπει να αποφύγει να παίξει από τη μεσαία γραμμή», ενώ στη συνέχεια αναγνώρισε την πορεία της ομάδας της Μαδρίτης:

«Η Ράγιο κάνει μια εξαιρετική σεζόν, είναι πολύ αξιέπαινη. Είναι ισχυρή και επικίνδυνη εντός έδρας», πρόσθεσε ο Χιμένεθ που μίλησε και για τη σημασία της ανάλυσης στο σύγχρονο ποδόσφαιρο: «Έχουμε τόση πληροφορία που φαίνεται πως γνωρίζουμε τέλεια τους αντιπάλους μας. Ωστόσο η ποιότητα των παικτών κάνει στο τέλος τη διαφορά».