Ο Τόμας Γουόκαπ και ο Ντόντα Χολ συνεργάστηκαν και έβγαλαν μία από τις φάσεις της χρονιάς στην EuroLeague με μια απίστευτη φάση λίγο πριν την ανάπαυλα του αγώνα Ολυμπιακός – Χάποελ Τελ Αβίβ στη Σόφια, για την 37η αγωνιστική.

Με μόλις 0.4″ να απομένουν, ο Γουόκαπ εκτέλεσε την επαναφορά, στέλνοντας τη μπάλα κοντά στο καλάθι, και ο Χολ με ένα θεαματικό κάρφωμα διαμόρφωσε το 48-51 του ημιχρόνου. Η φάση αυτή ήταν το αποτέλεσμα μιας εξαιρετικής συνεργασίας μεταξύ των δύο Αμερικανών παικτών, σε μια ειδική κατάσταση που άφησε άφωνους τους φιλάθλους.

Πριν από την εντυπωσιακή φάση, οι διαιτητές εξέταζαν το χρονόμετρο μέσω replay, κάτι που έδωσε την ευκαιρία στον Γιώργο Μπαρτζώκα να σχεδιάσει την επίθεση στο πινακάκι του.