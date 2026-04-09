Ο ΠΑΟΚ εξασφάλισε την πρόκρισή του στους τελικούς της Novibet Volley League, επικρατώντας με 3-1 σετ του Μίλωνα στον πέμπτο και καθοριστικό ημιτελικό, που διεξήχθη στο κλειστό «Κροίσος Πέρσης».

Οι δύο ομάδες είχαν μοιραστεί τις νίκες στα τέσσερα προηγούμενα παιχνίδια, διατηρώντας το απόλυτο της έδρας, γεγονός που οδήγησε τη σειρά σε πέμπτη αναμέτρηση. Εκεί, ο «δικέφαλος του βορρά» κατάφερε να πάρει τη νίκη που του έδωσε το εισιτήριο για τους τελικούς του πρωταθλήματος.

Αντίπαλος του ΠΑΟΚ θα είναι ο Παναθηναϊκός, ο οποίος προκρίθηκε με εμφατικό τρόπο, σημειώνοντας τρεις νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια απέναντι στον Ολυμπιακό στα ημιτελικά.