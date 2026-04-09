Με μία ευφάνταστη και εντυπωσιακή ανάρτηση στο Instagram, η ΑΕΚ παρέσυρε τους φιλάθλους της σε ισπανικούς ρυθμούς, προετοιμάζοντάς τους για τη φάση των «8» του Conference League, απέναντι στη Ράγιο Βαγιεκάνο, στο «Βαγιέκας».

Στο βίντεο, που δημιουργήθηκε με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, οι Ρέλβας, Πινέδα και Περέιρα εμφανίζονται ντυμένοι ταυρομάχοι, προσπαθώντας να τιθασεύσουν έναν λευκό ταύρο σε μια αρένα. Γύρω από αυτήν, στις ταμπέλες, ξεχωρίζει ο αριθμός 8, συμβολίζοντας τη φάση των προημιτελικών.

