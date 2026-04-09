Ακριβώς όπως και στην ιστορία της Βίβλου, οι ηθοποιοί που έχουν υποδυθεί τον Ιησού πέρασαν τρομερές στιγμές στα γυρίσματα. Από τον Ρόμπερτ Πάουελ, ο οποίος είναι ο πιο δημοφιλής ηθοποιός που ενσάρκωσε τον Ιησού, τον Κρίστιαν Μπέιλ και τον νεαρό Ντιόγκο Μοργκάτο το φαινόμενο που ονομάζεται «Η Βίβλος» τους σημαδεύει για πάντα.

Για πολλούς, ο Ρόμπερτ Πάουελ είναι ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ, αλλά το 2013 ένας άλλος ηθοποιός είχε το θάρρος να αναλάβει το ρόλο του Ιησού. Ο Ντιόγκο Μοργκάτο έχει γοητεύσει εκατομμύρια ανθρώπους στη σειρά «Η Βίβλος», παραγωγής του καναλιού History. Με μια ξέφρενη επιτυχία «Η Βίβλος» είναι από τα πιο δημοφιλή προγράμματα στις ΗΠΑ και κατάφερε να κάνει ρεκόρ ακροαματικότητας, συγκεντρώνοντας πάνω από 10 εκατομμύρια θεατές μπροστά στις τηλεοράσεις σε κάθε επεισόδιο.

Η σκηνή της Σταύρωσης

Αυτός ο Πορτογάλος ηθοποιός, ηλικίας 32 ετών, έχει δηλώσει πόσο βαριά ήταν για αυτόν τα γυρίσματα της σκηνής που σηματοδοτεί τη σταύρωση και πόσο τον σημάδεψε αυτός ο ρόλος:

«Για τη σκηνή της σταύρωσης πέρασα δύσκολες στιγμές. Πέρασα ώρες πάνω στον σταυρό. Γυρίσαμε αυτή τη σκηνή σε 3 ημέρες. Ήταν βασανιστικό. Αλλά μπορώ να πω ότι κάποια στιγμή, ενώ ήμουν πάνω στον σταυρό, κοίταξα γύρω μου όλους τους ανθρώπους που δούλευαν και για ένα δευτερόλεπτο είδα όλη μου τη ζωή μπροστά στα μάτια. Είναι ένα πολύ δυνατό συναίσθημα όταν συνειδητοποιείς τι ρόλο παίζεις και τι σημαντικό χαρακτήρα πρέπει να εκπροσωπείς. Αν ο στόχος ενός ηθοποιού είναι να αφηγείται ιστορίες, τότε καμία δεν είναι μεγαλύτερη από εκείνη του Ιησού Χριστού. Ο τρόπος που αγγίζει τις καρδιές όλης της ανθρωπότητας είναι προνόμιο για έναν ηθοποιό. Ακόμα αισθάνομαι μπερδεμένος, δεν μπορούσα να ξεπεράσω αυτή τη σκηνή, ακόμα με στοιχειώνει. Είχαμε σκορπιούς και φίδια στο πλατό και ήταν ένας γητευτής φιδιών υπεύθυνος να τα μαζέψει από το πλατό. Την ημέρα που γυρίσαμε τη σταύρωση, 48 φίδια ήταν στο πλατό, ήμουν τρομοκρατημένος. Ήταν συγκλονιστικό και εξαντλητικό για όλους σιωπηρά, αλλά κινητοποιηθήκαμε για να δώσουμε στους θεατές μια μοναδική στιγμή» δήλωσε ο Ρομά Ντάουνι, συμπαραγωγός της μίνι σειράς.

Ο Ρόμπερτ Πάουελ και το θεϊκό σύνδρομο μετά τον ρόλο

Ο Ντιέγκο Μορτάγκο προσκλήθηκε στην εκπομπή της Όπρα, όπου μίλησε περισσότερο για τις σκηνές που τον στοιχειώνουν ακόμη και τώρα. Ο ηθοποιός, δακρυσμένος, είπε πόσο εντυπωσιασμένος ήταν για όσα έκανε ο Ιησούς για την ανθρωπότητα. «Όταν βρίσκεσαι εκεί έξω στο σταυρό, κατακλύζεσαι από συναισθήματα και μπορείς να καταλάβεις τη θυσία που έκανε ο Ιησούς για εμάς, είναι η άνευ όρων αγάπη του για τους ανθρώπους».

Για πολλούς θαυμαστές, ο ηθοποιός που εντυπωσίασε περισσότερο σε αυτόν τον ρόλο παραμένει ο Ρόμπερτ Πάουελ στο «Ιησούς από τη Ναζαρέτ». Ακόμη και 35 χρόνια μετά την πρεμιέρα, ο «Ιησούς από τη Ναζαρέτ» θεωρείται αριστούργημα και ίσως η καλύτερη ταινία για τη ζωή του Ιησού. Ο Ρόμπερτ Πάουελ δήλωσε πολλές φορές, μετά τα γυρίσματα της ταινίας, ότι η εμπειρία της ερμηνείας του σημαντικότερου χαρακτήρα στην ιστορία του χριστιανισμού ήταν απαιτητική, ακόμη και τραυματική.

Μια σημαντική λεπτομέρεια για το πόσο στενά ανακατασκεύασε ο Τζεφιρέλι τη βιογραφία του Ιησού βρίσκεται στον τρόπο με τον οποίο η ομάδα μακιγιάζ επέμεινε στην εντυπωσιακή ομοιότητα μεταξύ του Ρόμπερτ Πάουελ και των εικονογραφικών αναπαραστάσεων που είναι πιο διαδεδομένες για τον Ιησού.

Μετά το ρόλο του στην παραγωγή του Φράνκο Τζεφιρέλι «Ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ», ο βρετανός ηθοποιός Ρόμπερτ Πάουελ κατέληξε να πιστεύει ότι πρόκειται πραγματικά για έναν αγγελιοφόρο του Θεού, αν και θεωρούσε τον εαυτό του άθεο πριν ξεκινήσει τα γυρίσματα.

«Είσαι όπως τον φανταζόμουν»

Η μίνι σειρά «Ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ», έχει πάρει τη διάσταση ενός κοσμήματος του κινηματογράφου: «Νομίζω ότι η γοητεία αυτής της ταινίας είναι ότι δεν απευθυνόμαστε σε ένα περιορισμένο κοινό, προσπάθησα να δώσω μια εικόνα σε όλους τους πολιτισμούς και τα ακροατήρια. Εντυπωσιάστηκα από τις 10.000 επιστολές των θαυμαστών, όπου μου έλεγαν: «Είσαι όπως τον φανταζόμασταν ότι θα ήταν αυτός».

Στην αρχή, ο Πάουελ, ο οποίος ήταν 33 ετών όταν υποδύθηκε τον Ιησού ήθελε να δώσει στον χαρακτήρα του μια ανθρώπινη πλευρά, αλλά κατέληξε στο συμπέρασμα ότι όσο περισσότερο τον κάνει πιο ανθρώπινο, τόσο περισσότερο κλέβει από τη θεότητα. Ο Πάουελ ήταν απόλυτα γοητευμένος από τον ρόλο που ήθελε να παίξει.

Εντυπωσιάστηκε από μια σκηνή που τον στοιχειώνει ακόμα και τώρα, εκείνη στην οποία βρισκόταν πάνω στον σταυρό. «Ήμουν μόνο εγώ και το συνεργείο μαζί, με άλλους ηθοποιούς, ήταν όλοι ενθουσιασμένοι και έκλαιγαν, και άκουγα τη φωνή μου να αντηχεί μέσα σε εκείνα τα βουνά. Πιστεύω ότι αυτή η σκηνή έχει γραφτεί στην ιστορία».

Μετά τον Ιησού από τη Ναζαρέτ ο Ρόμπερτ Πάουελ συνέχισε να είναι ενεργός, μεταξύ άλλων και στη μικρή οθόνη, αλλά ποτέ δεν μπόρεσε να εγκαταλείψει την εικόνα που σημάδεψε για πάντα την καριέρα του.