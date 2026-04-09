Στο σημερινό σκίτσο του Αρκά, παρακολουθούμε έναν διάλογο ανάμεσα σε έναν άνθρωπο και τον σκύλο του σχετικά με το γεύμα της ημέρας του Πάσχα.

Διαβάστε πως εξελίσσεται η συζήτηση:

Σκύλος: «Ελπίζω να πήρες λίγο αρνάκι, να φάμε το Πάσχα!..»

Άνθρωπος: «Το αρνάκι ήταν πανάκριβο…»

Άνθρωπος: «…Πήρα όμως ένα ωραίο κοτόπουλο να το βάλουμε στο φούρνο!»

Σκύλος: «Κοτόπουλο πασχαλιάτικα;!»

Άνθρωπος: «Φυσικά!.. Το κοτόπουλο είναι παραδοσιακό πασχαλινό γεύμα!»

Σκύλος: «Πάλι πας να με κοροϊδέψεις… ε;»

Σκύλος: «Όπως τόσα χρόνια που μου έλεγες ότι η μαγειρίτσα είναι η κοντή μαγείρισσα.»

Ο άνθρωπος χαμογελά…