Στο σημερινό σκίτσο του Αρκά, παρακολουθούμε έναν διάλογο ανάμεσα σε έναν άνθρωπο και τον σκύλο του σχετικά με το γεύμα της ημέρας του Πάσχα.
Διαβάστε πως εξελίσσεται η συζήτηση:
Σκύλος: «Ελπίζω να πήρες λίγο αρνάκι, να φάμε το Πάσχα!..»
Άνθρωπος: «Το αρνάκι ήταν πανάκριβο…»
Άνθρωπος: «…Πήρα όμως ένα ωραίο κοτόπουλο να το βάλουμε στο φούρνο!»
Σκύλος: «Κοτόπουλο πασχαλιάτικα;!»
Άνθρωπος: «Φυσικά!.. Το κοτόπουλο είναι παραδοσιακό πασχαλινό γεύμα!»
Σκύλος: «Πάλι πας να με κοροϊδέψεις… ε;»
Σκύλος: «Όπως τόσα χρόνια που μου έλεγες ότι η μαγειρίτσα είναι η κοντή μαγείρισσα.»
Ο άνθρωπος χαμογελά…