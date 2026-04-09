Στην Ελλάδα μια από τις πιο πρόσφατες αφίξεις στην αγορά είναι αυτή του νέου Compass. Το νέο μοντέλο έχει ως «σημαία» την υβριδική τεχνολογία. Για αυτό και προσφέρεται σε δύο εκδόσεις. Η πρώτη είναι η ήπια υβριδική η έκδοση Compass 1.2 e-Hybrid που κινείται από τον γνώριμο τρικύλινδρο 1.200άρη τούρμπο των 136 ίππων και 230 Nm, σε συνεργασία με ηλεκτροκινητήρα 28 ίππων και 55 Nm. Η συνολική ισχύς ανέρχεται σε 145 ίππους, εξασφαλίζοντας μέση κατανάλωση 5,6 λίτρων/100 χλμ., αυτονομία 970 χλμ. και εκπομπές CO2 στα 127-130 γρ./χλμ.

Ενώ το πιο ισχυρό αφορά το plug-in υβριδικό 1.6 e-Hybrid που φέρει έναν 1.600άρη τετρακύλινδρο υπερτροφοδοτούμενο 150 ίππων και 300 Nm, με ηλεκτροκινητήρα 125 ίππων και 300 Nm. Εδώ η μέση κατανάλωση περιορίζεται στα 2,7 λίτρα/100 χλμ.. Το μεγάλο του ατού ότι η ηλεκτρική αυτονομία φτάνει τα 95 χλμ., η συνδυαστική τα 983 χλμ. και οι εκπομπές ρύπων διαμορφώνονται στα 63-65 γρ. CO2/χλμ.

Η τρίτη επιλογή αφορά την αμιγώς ηλεκτρική έκδοση, με την μπαταρία των 74 kWh. Το ηλεκτρικό μοτέρ αποδίδει 213 ίππους, με μέση κατανάλωση ενέργειας 17,4 kWh/100 χλμ. και μέγιστη αυτονομία 500 χλμ. Το δεύτερο ηλεκτρικό με την μπαταρία των 96 kWh ανεβαίνει στους 231 ίππους με αυτονομία τα 650 χλμ., ενώ το κορυφαίο 4xe των 375 ίππων διανύει ως 600 χλμ. με μια φόρτιση, καταναλώνοντας 19,7 kWh/100 χλμ. κατά μέσο όρο.

Κοστίζει σύμφωνα με την Ελληνική αντιπροσωπεία από 35.990 ευρώ για την έκδοση Altitude 1.2 e-Hybrid FWD 145 HP, ενώ η πλουσιότερη Launch Edition κοστίζει 39.990 ευρώ. Το plug-in υβριδικό σύνολο 1.6 e-Hybrid 225 HP κοστίζει 45.990 ευρώ για το επίπεδο Altitude και 49.990 ευρώ για το Summit.

Διαθέσιμη είναι επίσης αμιγώς ηλεκτρική έκδοση με ισχύ 213 HP και μπαταρία χωρητικότητας 74 kWh, η οποία δίνει αυτονομία 500 km στο μικτό κύκλο WLTP. Η εισαγωγική τιμή της είναι €41.990 στο επίπεδο εξοπλισμού Altitude και €45.990 στο Launch Edition, συνυπολογίζοντας την κρατική επιδότηση των €3.000.