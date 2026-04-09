H αυτόνομη οδήγηση, ο δεύτερος μεγάλος πυλώνας που αναπτύσσει η αυτοκινητοβιομηχανία τα τελευταία χρόνια μετά την ηλεκτροκίνηση έχει μπει στο στόχαστρο πολλών φιρμών με τις τεχνολογικές καινοτομίες να συναρπάζουν σε κάθε επίπεδο. Οδήγηση χωρίς οδηγό, ταξί …παραγγελία από το smartphone και φορτηγά που θα πηγαίνουν μόνες τους. Μακρινό επεισόδιο αλλά όχι πλέον επιστημονικής φαντασίας.

Σήμερα, τα πέντε επίπεδα αυτόνομης οδήγησης έχουν καταρριφθεί. Πως όμως λειτουργεί; Το χωροδικτύωμα είναι κοινό. Το σύστημα για παράδειγμα της Nissan (που ανακοίνωσε σήμερα ότι θα λανσάρει την επόμενη γενιά της τεχνολογίας ProPILOT μέσα στο 2027) διαθέτει τεχνολογία Nissan Ground Truth Perception με νέα γενιά Lidar και λογισμικού Wayve AI Driver. Αυτό είναι αρκετό για να θέσει ένα ένα νέο πρότυπο στην αυτόνομη οδήγηση με προηγμένη ικανότητα αποφυγής σύγκρουσης. Το λογισμικό Wayve AI Driver, που βασίζεται στο ενσωματωμένο μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης της Wayve, έχει σχεδιαστεί για να χειρίζεται εξαιρετικά περίπλοκες πραγματικές συνθήκες οδήγησης με τρόπο που μοιάζει με την ανθρώπινη συμπεριφορά.

Η Wayve είναι μια παγκόσμια εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης που πρωτοπορεί στην ενσωματωμένη τεχνητή νοημοσύνη για την οδήγηση.

H BMW θα έχει έτοιμη σε λίγο διάστημα τη νέα BMW i3 Neue . Θα είναι ένα από τα πιο σημαντικά λανσαρίσματα στην ιστορία της εταιρείας. Το νέο ηλεκτρικό sedan, αποτελεί το δεύτερο μοντέλο που βασίζεται στη νέα πλατφόρμα Neue Klasse, μετά το BMW iX3. Μέσα στο νέο τεχνολογικό «θαύμα» που θα προσφέρει θα είναι και αυτό της αυτόνομης οδήγησης.

Η Ford ανακοίνωσε στην έκθεση CES τον Ιανουάριο ότι σχεδιάζει να διαθέσει σύστημα χωρίς ανάγκη οπτικής επαφής με τον δρόμο σε οικονομικά ηλεκτρικά οχήματα από το 2028. Η αρχή θα γίνει με μοντέλα που βασίζονται στη νέα πλατφόρμα Universal Electric Vehicle, στην οποία θα στηριχθεί και ένα μεσαίου μεγέθους ηλεκτρικό pickup με τιμή γύρω στα 30.000 δολάρια.

Eπίσης, η Mercedes-Benz που έχει επενδύσει από τις πρώτες φίρμες στην αυτόνομη οδήγηση ετοιμάζεται να λανσάρει τo νέο σύστημα αυτόνομης οδήγησης που θα λανσάρεται στις νέες Mercedes CLA και GLC EQ, οι οποίες θα κυκλοφορήσουν μέσα στο 2026. Το νέο σύστημα MB.Drive Assist Pro κάνει το ντεμπούτο του στις ΗΠΑ, όπου οι οδηγοί θα μπορούν να κυκλοφορούν χωρίς να πιάνουν το τιμόνι, τουλάχιστον μέσα στις πόλεις.

Το MB.Drive Assist Pro φέρει σχεδόν 30 διαφορετικούς αισθητήρες, 10 κάμερες, πέντε αισθητήρες ραντάρ και 12 υπερηχητικούς, με τις πληροφορίες που συλλέγονται να αποστέλλονται σε έναν «εξαιρετικά ισχυρό υπερυπολογιστή ώστε να λειτουργεί με ασφάλεια η αυτόνομη οδήγηση.

Πάντως, η BMW ανακοίνωσε ότι θα σταματήσει την υποστήριξη της τεχνολογίας αυτόνομης οδήγησης Επιπέδου 3. Ο λόγος είναι ότι η αυτόνομη οδήγηση δεν είναι τόσο πρακτική όσο προβλεπόταν. Το φρένο στην αυτόνομη οδήγηση είναι οικονομικό – πολύ υψηλό κόστος για την εφαρμογή – αλλά και νομικοί.

Στον κόσμο της αυτόνομης οδήγησης μπαίνει και η Volkswagen που ετοιμάζεται να λανσάρει αυτόνομα ταξί στο Λος Άντζελες μέσω συνεργασίας με την Uber. Της πρωτοβουλίας θα ηγηθεί η θυγατρική ρομποταξί της Volkswagen, MOIA, η οποία ήδη λειτουργεί περίπου 100 δοκιμαστικά οχήματα σε όλη τη Γερμανία, τη Νορβηγία και τις Ηνωμένες Πολιτείες, συμπεριλαμβανομένων 30 στο Αμβούργο.