Καθώς η αποστολή της Ατλέτικο Μαδρίτης προσέγγιζε το «Camp Nou» για τον πρώτο προημιτελικό αγώνα με την Μπαρτσελόνα στο Champions League, ομάδα οπαδών των γηπεδούχων επιτέθηκε στο πούλμαν με πέτρες και καδρόνια, σπάζοντας ένα τζάμι. Ευτυχώς, δεν υπήρξαν τραυματισμοί.

🔴⚪️ El Atlético ganó el acceso al estadio azulgrana sin problemas. El bus rojiblanco entró escoltado por los mossos y por encima de la velocidad permitida para esquivar el lanzamiento de objetos. En la vuelta de Copa quedó dañada una luneta lateral. 📹 @DBR8 pic.twitter.com/yiOV5KR6i3 — Diario SPORT (@sport) April 8, 2026

Ο Ντιέγκο Σιμεόνε χαρακτήρισε το περιστατικό «ντροπή», τονίζοντας όμως ότι πρόκειται για «μεμονωμένο γεγονός» και ότι δεν πρέπει να στοχοποιηθούν όλοι οι οπαδοί της Μπαρτσελόνα. Παρόμοια περιστατικά έχουν καταγραφεί και στο παρελθόν, υπογραμμίζοντας ζητήματα ασφαλείας σε μεγάλες διοργανώσεις.