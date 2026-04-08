Σημαντική νίκη για τη Μονακό – Έκανε την ανατροπή η Εφές
Η αυλαία της 36ης αγωνιστικής της Euroleague, ολοκληρώθηκε με δύο αναμετρήσεις. Αναντολού Εφές – Παρτιζάν 79-72 (65-65 κ.δ): Διέκοψε το σερί των Σέρβων Σε ματς «θρίλερ» η Εφές κέρδισε με 79-72 την Παρτιζάν στη Κωνσταντινούπολη. Η ομάδα του Πάμπλο Λάσο, πέτυχε σπουδαία ανατροπή, καθώς γύρισε από το -13 και στο έξτρα πεντάλεπτο καθάρισε τον αγώνα. […]
«Χάος» στη Βαρκελώνη: Οπαδοί της Μπαρτσελόνα επιτέθηκαν στο πούλμαν της Ατλέτικο Μαδρίτης (vid)
Καθώς η αποστολή της Ατλέτικο Μαδρίτης προσέγγιζε το «Camp Nou» για τον πρώτο προημιτελικό αγώνα με την Μπαρτσελόνα στο Champions League, ομάδα οπαδών των γηπεδούχων επιτέθηκε στο πούλμαν με πέτρες και καδρόνια, σπάζοντας ένα τζάμι. Ευτυχώς, δεν υπήρξαν τραυματισμοί. 🔴⚪️ El Atlético ganó el acceso al estadio azulgrana sin problemas. El bus rojiblanco entró escoltado […]
ΜακΚίσικ: «Ελπίζω ο Σάσα να κάνει το καλύτερο παιχνίδι της ζωής του»
Ο Σακίλ ΜακΚίσικ μίλησε στο site του Ολυμπιακού πριν από το εκτός έδρας παιχνίδι με τη Χάποελ Τελ Αβίβ (9/4, 19:30) για την 37η αγωνιστική της EuroLeague. Η αναμέτρηση στη Σόφια αναμένεται να συγκεντρώσει πάνω από 11.000 φιλάθλους, οι οποίοι θα έχουν την ευκαιρία να δουν από κοντά τον συμπατριώτη τους Σάσα Βεζένκοφ. Ο ΜακΚίσικ […]
Αταμάν για Λουτσέσκου και Βουγιόσεβιτς: «Χάσαμε δύο πολύ σημαντικούς ανθρώπους στον αθλητισμό»
Ο Εργκίν Αταμάν εξέφρασε τα συλλυπητήριά του προς τις οικογένειες Λουτσέσκου και Βουγιόσεβιτς, πριν από την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού AKTOR με τη Βαλένθια (9/4, 21:45) για την 37η αγωνιστική της EuroLeague. Ο Τούρκος τεχνικός ξεκίνησε τις δηλώσεις του ενόψει του αγώνα στέλνοντας μήνυμα στήριξης και συμπαράστασης στις δύο οικογένειες. Αναλυτικά όσα ανέφερε: «Πριν από το […]
Μπαρτζώκας: «Πρέπει να ξεχάσουμε τη νίκη με τη Ρεάλ, ο Σάσα το περιμένει με ανυπομονησία»
Ο Γιώργος Μπαρτζώκας εξέφρασε την ικανοποίησή του για το ότι ο Σάσα Βεζένκοβ θα αγωνιστεί μπροστά στο κοινό της πατρίδας του, τονίζοντας παράλληλα πως ο Ολυμπιακός οφείλει να αφήσει πίσω τη νίκη απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης και να επικεντρωθεί πλήρως στο επόμενο παιχνίδι με τη Χάποελ Τελ Αβίβ. Λίγο πριν την αναμέτρηση στη Σόφια (9/4, […]