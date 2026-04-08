Μετά το πέρας της 2ης αγωνιστικής των playouts της Stoiximan Super League, Πανσερραϊκός και Αστέρας Τρίπολης AKTOR παραμένουν μαζί στον βαθμολογικό πίνακα.

Οι δύο ομάδες έμειναν στο 0-0 και δεν κατάφεραν να πάρουν σημαντική «ανάσα» στη μάχη της παραμονής.

Σημαντικό τρίποντο σημείωσε ο Παναιτωλικός εκτός έδρας επί της ΑΕΛ Novibet, ενώ λευκή ισοπαλία καταγράφηκε και στο Περιστέρι ανάμεσα σε Ατρόμητο και Κηφισιά.

Η βαθμολογία

Τα αποτελέσματα της 2ης αγωνιστικής των playouts

ΑΕΛ Novibet – Παναιτωλικός 1-2

Πανσερραϊκός- Αστέρας Τρίπολης AKTOR 0-0

Ατρόμητος – Κηφισιά 0-0

Το πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής των playouts

18/04, 16:00 Κηφισιά – Αστέρας AKTOR

18/04, 17:00 Ατρόμητος – ΑΕΛ Novibet

18/04, 20:00 Παναιτωλικός – Πανσερραϊκός