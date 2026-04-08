Η Άρσεναλ πήρε σπουδαία εκτός έδρας νίκη με 1-0 απέναντι στη Σπόρτινγκ Λισαβόνας, χάρη σε γκολ του Κάι Χάβερτζ στις καθυστερήσεις, αποκτώντας προβάδισμα πρόκρισης για τα ημιτελικά του Champions League. Η ρεβάνς θα διεξαχθεί στις 15 Απριλίου στο Λονδίνο.

Το παιχνίδι είχε καλό ρυθμό και ευκαιρίες από νωρίς, με τη Σπόρτινγκ να απειλεί πρώτη, αλλά τον Ράγια και το δοκάρι να κρατούν το μηδέν. Οι Πορτογάλοι μπήκαν πιο δυνατά και δημιούργησαν επικίνδυνες στιγμές, ενώ η Άρσεναλ απάντησε με φάσεις κυρίως από στημένες μπάλες, χωρίς όμως αποτέλεσμα.

Στο δεύτερο μέρος, οι δύο ομάδες συνέχισαν να πιέζουν, με σημαντικές ευκαιρίες εκατέρωθεν και τους τερματοφύλακες να κρατούν το σκορ στο 0-0. Ακυρωθέν γκολ της Σπόρτινγκ για οφσάιντ και μεγάλες επεμβάσεις από Ραγιά και Σίλβα κράτησαν την αγωνία μέχρι το τέλος.

Τελικά, στο 90+1’, ο Μαρτινέλι δημιούργησε τη φάση και ο Χάβερτζ με ψύχραιμο τελείωμα μέσα από την περιοχή διαμόρφωσε το 0-1, χαρίζοντας στην Άρσεναλ ένα πολύτιμο αποτέλεσμα ενόψει της ρεβάνς.

Σπόρτινγκ: Ρουί Σίλβα, Αραούχο, Φρεσνέδα, Ινάσιο, Ντιομαντέ, Σιμόες (61’ Μπραγκάνσα), Κατάμο, Τρινκάο, Μορίτα, Πότε (79’ Νελ), Σουάρες

Άρσεναλ: Ραγιά, Σαλιμπά, Γουάιτ, Γκάμπριελ, Καλαφιόρι, Ράις, Θουμπιμένδι, Μαντουέκε (76’ Ντάουμαν), Έντεγκααρντ (70’ Χάβερτζ), Τροσάρ (76’ Μαρτινέλι), Γιόκερες