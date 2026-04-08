Ο Μιρτσέα Λουτσέσκου έφυγε από τη ζωή μετά από σοβαρά προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε τους τελευταίους μήνες, προκαλώντας θλίψη στην οικογένειά του, στον προπονητή του ΠΑΟΚ και γιο του, Ραζβάν Λουτσέσκου, αλλά και σε ολόκληρο το ρουμανικό ποδόσφαιρο.

Ο 80χρονος Ρουμάνος θρυλικός προπονητής πέθανε την Τρίτη (7/4) στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο της πρωτεύουσας της Ρουμανίας και σήμερα γίνονται γνωστές οι πρώτες πληροφορίες για το τελευταίο αντίο.

Σε λαϊκό προσκύνημα η σορός του Λουτσέσκου

Αξίζει να σημειωθεί πως η σορός του θα τεθεί σε λαϊκό προσκύνημα την Πέμπτη (9/4) στο Εθνικό Στάδιο Βουκουρεστίου, ενώ μία ημέρα αργότερα θα πραγματοποιηθεί η εξόδιος ακολουθία στην εκκλησία του Αγίου Ελευθερίου (Βουκουρέστι), η οποία θα είναι ανοιχτή για το κοινό. Από εκεί και πέρα, η ταφή θα γίνει σε στενό οικογενειακό κύκλο.