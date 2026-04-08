Το παγκόσμιο ποδόσφαιρο θρηνεί την απώλεια του Μιρτσέα Λουτσέσκου, με την είδηση του θανάτου του να προκαλεί συγκίνηση σε ολόκληρο τον αθλητικό κόσμο.

Ο Ρουμάνος ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ και διεθνής με την Εθνική Ρουμανίας , Ραζβάν Μαρίν, τον οποίο είχε καλέσει ο Μιρτσέα στους τελευταίους τους αγώνες στον πάγκο των Ρουμάνων αποχαιρέτησε τον πρώην προπονητή του με το δικό του μήνυμα σε «story» που ανέβασε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

«Μια ολόκληρη ζωή αφιερωμένη στο ποδόσφαιρο! Καλό ταξίδι, Mister! Ο Θεός να σας αναπαύσει εν ειρήνη»!