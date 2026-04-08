Η Παρί Σεν Ζερμέν δεν πτοήθηκε από την παρουσία της Λίβερπουλ και επικράτησε 2-0, χάνοντας αρκετές ευκαιρίες αλλά εξασφαλίζοντας ξεκάθαρο προβάδισμα πρόκρισης για τα ημιτελικά του Champions League. Οι Παριζιάνοι είχαν και δοκάρι με τον Ντεμπελέ, ενώ ο Σαλάχ δεν χρησιμοποιήθηκε από τον Άρνε Σλοτ.

Η ομάδα του Λουίς Ενρίκε άνοιξε το σκορ στο 11′ με τον Ντουέ, που εκμεταλλεύτηκε την κόντρα στον Χράβενμπερχ και αιφνιδίασε τον Μαμαρντασβίλι. Στο 65′ ο Κβαρατσκέλια διπλασίασε τα γκολ της Παρί, αφού ξεπέρασε τόσο τον Κονατέ όσο και τον τερματοφύλακα των «κόκκινων».

Ντουέ και 1-0

Τρομερός Κβαρατσκέλια 

Κατά τη διάρκεια του αγώνα, οι Παριζιάνοι έχασαν αρκετές ευκαιρίες: ο Ντεμπελέ αστόχησε σε πλεονεκτική θέση στο 53′ και στο 87′ βρήκε το δοκάρι με σουτ από δεξιά. Η Λίβερπουλ προσπάθησε να αντιδράσει, αλλά δεν κατάφερε να απειλήσει ουσιαστικά, με τον Σαλάχ να μένει εκτός αγώνα.

Η νίκη αυτή δίνει στη Παρί Σεν Ζερμέν σαφές προβάδισμα ενόψει της ρεβάνς στο Άνφιλντ την Τρίτη 14 Απριλίου.

ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ: Σαφόνοβ, Μαρκίνιος, Πάτσο, Χακίμι, Μέντες, Βιτίνια, Νέβες, Ζαΐρ-Εμερί, Κβαρατσκέλια, Ντουέ (77′ Λι), Ντεμπελέ.

ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ: Μαμαρντασβίλι, Φαν Ντάικ, Κονατέ, Κέρκες (78′ Ρόμπερτσον), Γκόμεζ, Μακ Άλιστερ, Χράβενμπερχ, Βιρτς (78′ Χάκπο), Σόμποσλαϊ (77′ Τζόουνς), Φρίμπονγκ (90’+1′ Νιόνι), Εκιτικέ (78′ Ίσακ).

