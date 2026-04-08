Ο Πανσερραϊκός και ο Αστέρας AKTOR αναδείχθηκαν ισόπαλοι 0-0 στη 2η αγωνιστική των playouts της Stoiximan Super League, σε ένα αποτέλεσμα που δεν βοήθησε καμία από τις δύο ομάδες να ξεφύγει από τις τελευταίες θέσεις.

Παρά την επιτακτική ανάγκη για νίκη, το παιχνίδι χαρακτηρίστηκε από έντονη νευρικότητα και περιορισμένες φάσεις.

Οι δύο ομάδες μπήκαν με καλή ψυχολογία μετά τις νίκες της πρεμιέρας, όμως η πίεση για το αποτέλεσμα οδήγησε σε χαμηλό ρυθμό και πολλές αλληλοεξουδετερώσεις, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, όπου οι τερματοφύλακες είχαν ελάχιστη δουλειά. Ενδεικτικό της εικόνας ήταν τα χαμηλά xGoals και οι λιγοστές τελικές προσπάθειες.

Στο δεύτερο μέρος, το ματς απέκτησε λίγο περισσότερο ενδιαφέρον, με τον Πανσερραϊκό να χάνει τη μεγαλύτερη ευκαιρία στο 57’, όταν ο Ίβαν δεν κατάφερε να νικήσει τον Παπαδόπουλο σε τετ α τετ. Ο Αστέρας απάντησε με κάποιες προσπάθειες, χωρίς όμως ουσία, ενώ οι γηπεδούχοι απείλησαν ξανά με σουτ των Δοϊρανλή και Φέλτες.

Στα τελευταία λεπτά, οι δύο ομάδες προσπάθησαν να βρουν το γκολ της νίκης, όμως καμία δεν τα κατάφερε, με το 0-0 να παραμένει μέχρι το τέλος. Παρά την ισοπαλία, αμφότερες μείωσαν τη διαφορά από τη ζώνη σωτηρίας στους δύο βαθμούς, εκμεταλλευόμενες την ήττα της ΑΕΛ.

ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ: Τιναλίνι, Φέλτες, Γκελασβίλι, Ντε Μάρκο (56′ Κάλινιν), Τσαούσης, Λύρατζης, Ομεόνγκα (71′ Λιάσος), Μπεν Σαλάμ (56′ Δοϊρανλής), Ριέρα (71′ Ρουμιάντσεβ), Τεϊσέιρα, Ίβαν (86′ Μασκανάκης)

ΑΣΤΕΡΑΣ AKTOR: Παπαδόπουλος, Σίπτσιτς, Τριανταφυλλόπουλος, Σιλά, Δεληγιαννίδης, Αλάγκμπε, Γκονζάλες (83′ Τζανδράρης), Αλμύρας, Μπαρτόλο (83′ Εμμανουηλίδης), Κετού (75′ Καλτσάς), Μακέντα (83′ Όκο)