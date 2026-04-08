ΖΑΟΝ Κηφισιάς – ΑΕΚ: 3-2

Ο ΖΑΟΝ έκανε τη μεγάλη ανατροπή από 0-2 σε 3-2 σετ κόντρα στην ΑΕΚ, έκανε το 2-0 στη σειρά και προκρίθηκε στους τελικούς της Volley League Γυναικών, μετά από 45 χρόνια.

Ο Μπάμπης Μυτσκίδης ευτύχησε να έχει σε τρομερή μέρα την Ελπίδα Τικμανίδου και την Φερονίκη Ζιώγα, που πέτυχαν 27 και 20 πόντους αντίστοιχα.

ΑΟ Θήρας – Παναθηναϊκός: 1-3

Ο Παναθηναϊκός πήρε τη νίκη κόντρα στον ΑΟ Θήρας, αλλά και την πρόκριση στους τελικούς, καθώς κέρδισαν την ομάδα των Κυκλάδων με 3-1 σετ. Με αυτό τον τρόπο, έκανε το 2-0 στη σειρά, αφού στο πρώτο ματς στο Μετς είχε νικήσει ξανά με 3-1.

Οι «πράσινες» επέστρεψαν στους τελικούς της Volley League Γυναικών, μετά από ένα χρόνο απουσίας.