Η Εθνική ομάδα της Ελλάδας πέτυχε δεύτερη συνεχόμενη νίκη, αφού επικράτησε με 14-11 της Ολλανδίας για την 3η αγωνιστική και τελευταία αγωνιστική του Α’ Ομίλου των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Η Ελλάδα εξασφάλισε την πρόκριση για τα τελικά της διοργάνωσης στο Σίδνεϊ και αναμένει να μάθει ποια θα είναι η αντίπαλός της, τη δεύτερη ομάδα του Β’ Ομίλου, προκειμένου να διαμορφωθεί η τελική κατάταξη του προκριματικού τουρνουά.

Θυμίζουμε ότι δύο πρώτες ομάδες από κάθε όμιλο θα σχηματίσουν στη συνέχεια το γκρουπ για τις θέσεις 1-4 και οι υπόλοιπες το γκρουπ των θέσεων 5-8, με τους αγώνες να διεξάγονται στις 9,11 και 12 Απριλίου.

Το ματς

Στο πρώτο οκτάλεπτο υπήρχε ισορροπία, με την Εθνική να κλείνει με προβάδισμα χάρη στα δύο συνεχόμενα τέρματα που πέτυχαν οι Αργυρόπουλος και Παπαναστασίου.

Η ομάδα του Θοδωρή Βλάχου μπήκε δυνατά και στη δεύτερη περίοδο, με τα γκολ των Καλογερόπουλου και Αργυρόπουλου να διευρύνουν το σερί της και να αυξάνουν το προβάδισμα σε 3-6. Ωστόσο, οι Ολλανδοί κατάφεραν να μειώσουν τη διαφορά στο ένα τέρμα, αλλά μετά την παρέμβαση του VAR στο γκολ του Σπάχιτς, η Ελλάδα ανέβασε και πάλι το προβάδισμα στο +2 (5-7). Στη συνέχεια, οι δύο ομάδες πήγαν στο ημίχρονο με το σκορ στο 7-8 υπέρ της Ελλάδας. Στην επανέναρξη, ο Γκμπαντάμασι ισοφάρισε για την Ολλανδία, ενώ ο Ντε Βερντ έβαλε την ομάδα του μπροστά στο σκορ (9-8). Λίγα λεπτά αργότερα, ο Αργυρόπουλος ισοφάρισε ξανά (9-9), και ο Νικολαΐδης με σουτ σε κενή εστία έκανε το 9-10, σκορ με το οποίο ολοκληρώθηκε το τρίτο οκτάλεπτο. Στην τέταρτη και τελευταία περίοδο, ο Αργυρόπουλος ήταν ασταμάτητος. Παρά την ισοφάριση από τους Ολλανδούς, ο Έλληνας αθλητής σημείωσε το 10-11 και έπειτα το 10-12. Η διαφορά ανέβηκε στο +2, αλλά ο Σκουμπάκης, με αυτογκόλ, έφερε το ματς στον πόντο. Ωστόσο, διόρθωσε το λάθος του και με δύο δικά του γκολ η Ελλάδα ξαναπήρε το προβάδισμα, ενώ ο Αργυρόπουλος «κλείδωσε» τη νίκη για την Ελλάδα, με τελικό σκορ 11-14.

Τα οκτάλεπτα της αναμέτρησης:

3-4, 7-8, 9-10, 11-14.