Θλίψη έχει σκεπάσει το ρουμανικό ποδόσφαιρο, με πλήθος κόσμου να συρρέει στην Arena Națională του Βουκουρεστίου, όπου έχει τεθεί σε λαϊκό προσκύνημα το φέρετρο του Μιρτσέα Λουτσέσκου και θα παραμείνει έως και την Πέμπτη, πριν από την κηδεία της Παρασκευής.

Στο πλευρό του εμβληματικού τεχνικού βρίσκονται η οικογένειά του, με τον γιο του Ραζβάν Λουτσέσκου και τη σύζυγό του Νέλι να αποχαιρετούν συγκινημένοι τον «Il Luce», την ώρα που φίλαθλοι, άνθρωποι του ποδοσφαίρου και προσωπικότητες του αθλητισμού περνούν από το στάδιο για έναν τελευταίο φόρο τιμής.