Η απώλεια του Ντούσκο Βουγιόσεβιτς προκάλεσε έντονη συγκίνηση στον χώρο του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός εξέφρασε τη θλίψη της για τον θάνατο του Σέρβου προπονητή μέσω ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός

«Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR εκφράζει τη βαθύτατη θλίψη της για την απώλεια του Ντούσκο Βουγιόσεβιτς, ενός προπονητή που άφησε το δικό του ξεχωριστό αποτύπωμα στο σερβικό και ευρωπαϊκό μπάσκετ.

Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του».