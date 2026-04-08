Ο ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε με επιτυχία την απαιτητική αποστολή του στην Ισπανία, αντέχοντας στην «καυτή» έδρα της Μούρθια και διατηρώντας το πλεονέκτημα που είχε αποκτήσει στον πρώτο αγώνα στη Θεσσαλονίκη. Παρά την ήττα με 89-85 σε ένα δραματικό φινάλε, η ομάδα εξασφάλισε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά την παρουσία της στους τελικούς του FIBA Europe Cup.

Στους τελικούς, οι «ασπρόμαυροι» θα αντιμετωπίσουν ξανά την Μπιλμπάο, όπως πέρσι, με στόχο αυτή τη φορά το αποτέλεσμα να είναι η κούπα.

Στην εξέλιξη του αγώνα, ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε δυνατά, κυρίως επιθετικά, με τον Ταϊρί να δείχνει αμέσως τις διαθέσεις του και τον Μουρ να κυριαρχεί στη ρακέτα. Στο πρώτο δεκάλεπτο η ομάδα της Θεσσαλονίκης είχε μικρό προβάδισμα, ενώ η Μούρθια σκόραρε με τους Σαντ-Ρος και Ντε Ζούλιους.

Στο δεύτερο δεκάλεπτο, η Μούρθια ανέβασε την απόδοσή της και βρήκε πολλά ανοιχτά σουτ από την περιφέρεια, ενώ ο ΠΑΟΚ προσπαθούσε μέσα στη ρακέτα με συνεργασίες Ταϊρί-Ομορούγι και πόντους από τον Τίμι Άλεν. Παρά την προσπάθεια, η Μούρθια πήρε για πρώτη φορά προβάδισμα πρόκρισης, με τα λάθη του ΠΑΟΚ να κοστίζουν.

Στο δεύτερο ημίχρονο, οι «ασπρόμαυροι» δυσκολεύονταν να βρουν σκορ, ενώ η Μούρθια εκμεταλλευόταν τις βολές της. Ο Ταϊρί και ο Ομορούγι διατηρούσαν την ομάδα κοντά στο σκορ, ενώ ένα καλάθι του Φόρεστ έδωσε προβάδισμα +9 στους Ισπανούς. Ο Ταϊρί ανέλαβε ξανά πρωτοβουλίες και στο φινάλε της τρίτης περιόδου είχε ήδη 18 πόντους.

Στην τέταρτη περίοδο, ο ΠΑΟΚ μείωσε στο -1 με μεγάλο τρίποντο του Μπέβερλι, όμως η Μούρθια πέρασε ξανά μπροστά. Ο Ντε Τζούλιους με 17 σερί πόντους έφερε την ομάδα της Ισπανίας σε διψήφια διαφορά, αλλά ο Ταϊρί και ο Μπέβερλι κράτησαν ζωντανό τον ΠΑΟΚ. Στα τελευταία δευτερόλεπτα, ο Μέλβιν με μεγάλο σουτ μείωσε στο -2 και η ομάδα κράτησε την πρόκριση, παρά τις αστοχίες στις βολές του Σαντ Ρος, εξασφαλίζοντας για δεύτερη χρονιά την παρουσία της στον τελικό του FIBA Europe Cup.