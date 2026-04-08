Βαρύ είναι το πένθος στο ευρωπαϊκό και παγκόσμιο ποδόσφαιρο μετά την είδηση του θανάτου του θρυλικού προπονητή Μιρτσέα Λουτσέσκου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών, βυθίζοντας σε συγκίνηση τόσο την οικογένειά του όσο και τους φιλάθλους σε όλο τον κόσμο. Ο Λουτσέσκου, που αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας και είχε νοσηλευτεί μετά από σοβαρό καρδιακό επεισόδιο, δεν κατάφερε να ξεπεράσει τις επιπλοκές και άφησε την τελευταία του πνοή την Τρίτη, 7 Απριλίου στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Βουκουρεστίου.

Η ανακοίνωση του Ολυμπιακού

«Η οικογένεια του ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ εκφράζει τη βαθιά θλίψη της για την απώλεια του Μιρτσέα Λουτσέσκου. Υπήρξε ένας σπουδαίος προπονητής και ένας εξαιρετικός άνθρωπος, με τεράστια προσφορά στο ποδόσφαιρο και σημαντικές επιτυχίες στην πορεία του.

Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του».