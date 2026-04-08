Ο θρυλικός Ρουμάνος προπονητής Μιρτσέα Λουτσέσκου έφυγε από τη ζωή το βράδυ της Τρίτης 7 Απριλίου, σε ηλικία 80 ετών. Σε ένδειξη τιμής, η UEFA αποφάσισε να τηρηθεί ενός λεπτού σιγή πριν από όλους τους αγώνες των ευρωπαϊκών διοργανώσεων που θα διεξαχθούν την Τετάρτη και την Πέμπτη.

Έτσι, η μνήμη του θα τιμηθεί στα παιχνίδια του Champions League, του Europa League και του Conference League, συμπεριλαμβανομένης και της αναμέτρησης ανάμεσα στη Ράγιο Βαγιεκάνο και την ΑΕΚ.

Παράλληλα, συλλυπητήρια μηνύματα για τον χαμό του απέστειλαν και οι επικεφαλής της UEFA και της FIFA, Αλεξάντερ Τσέφεριν και Τζιάνι Ινφαντίνο.

«Είναι μια πολύ θλιβερή μέρα για το ποδόσφαιρο, καθώς αποχαιρετούμε έναν θρύλο του αθλήματός μας. Ο Μίρτσεα Λουτσέσκου ήταν ένας ξεχωριστός άνθρωπος, με τον οποίο είχα την τιμή να περάσω χρόνο σε αρκετές περιπτώσεις τα τελευταία χρόνια», δήλωσε μεταξύ άλλων ο Ινφαντίνο.

«Το ευρωπαϊκό και παγκόσμιο ποδόσφαιρο έχασαν μια εξαιρετική προσωπικότητα, της οποίας η επιρροή, το κύρος και η κληρονομιά θα διαρκέσουν για γενιές. Ο Μίρτσεα Λουτσέσκου ήταν ένας από τους σπάνιους οραματιστές του παιχνιδιού, ένας άνθρωπος με σπάνια ποδοσφαιρική ευφυΐα, αξιοπρέπεια και πάθος, του οποίου η συνεισφορά στο άθλημα δύσκολα περιγράφεται με λόγια».

«Κατά τη διάρκεια μιας εξαιρετικής καριέρας, κέρδισε τον θαυμασμό και τον σεβασμό ολόκληρης της ποδοσφαιρικής κοινότητας χάρη στη γνώση, την ηγεσία και τη βαθιά του αφοσίωση στις αληθινές αξίες του παιχνιδιού. Η παρουσία του διαμόρφωσε ομάδες, ενέπνευσε παίκτες και συνεργάτες και άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στο ποδόσφαιρο, πολύ πέρα από τον αγωνιστικό χώρο». ανέφερε στο μήνυμα ο Τσέφεριν.