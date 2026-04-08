Ο Σακίλ ΜακΚίσικ μίλησε στο site του Ολυμπιακού πριν από το εκτός έδρας παιχνίδι με τη Χάποελ Τελ Αβίβ (9/4, 19:30) για την 37η αγωνιστική της EuroLeague.

Η αναμέτρηση στη Σόφια αναμένεται να συγκεντρώσει πάνω από 11.000 φιλάθλους, οι οποίοι θα έχουν την ευκαιρία να δουν από κοντά τον συμπατριώτη τους Σάσα Βεζένκοφ. Ο ΜακΚίσικ ευχήθηκε στον Βεζένκοφ να πραγματοποιήσει μία εξαιρετική εμφάνιση, το «ματς της ζωής του».

Αναλυτικά όσα είπε ο ΜακΚίσικ:

Ας ξεκινήσουμε από τα χθεσινά. Τι συνέβη στο κεφάλι σου στο 18-0 σερί της Ρεάλ; Ήσουν εκείνος που ουσιαστικά «ξύπνησε» τον Ολυμπιακό σε αυτό το σημείο.

«Ήταν πολλές κατοχές που δεν παίρναμε τίποτα. Όταν πήρα την μπάλα και ο Σάσα με βρήκε στην γωνία, ήξερα ότι ήταν καλάθι και φάουλ και για αυτό κάρφωσα την μπάλα. Από εκείνο το σημείο η ενέργεια όλου του γηπέδου απογειώθηκε».

Φέτος ο Ολυμπιακός μετρά 15/20, δηλαδή 75% στα παιχνίδια που έχεις αγωνιστεί. Έχεις συνειδητοποιήσει πόσο σημαντικός είσαι για την ομάδα και φέτος;

«Για κάποια παιδιά είναι πολύ σημαντικό το να ξεχωρίζουν στην Regular Season και θυμάμαι ότι και για εμένα στα πρώτα 6-7 χρόνια της καριέρας μου ήταν ακριβώς έτσι. Όμως τώρα όλα έχουν να κάνουν με τη νίκη.

Οπότε όταν είναι η ώρα που πρέπει να πάρουμε τις νίκες, τα Playoffs και τα μεγάλα παιχνίδια, τότε είναι η περίοδος που αγαπάω περισσότερο. Τότε η αφρόκρεμα βγαίνει στην επιφάνεια και ξεχωρίζουν οι κορυφαίοι. Εγώ ζω για αυτές τις στιγμές. Πλέον όλα τα παιχνίδια μετρούν περισσότερο και ξυπνώ το πρωί με διαφορετικό κίνητρο».

Μιλώντας για αυτήν την περίοδο, ποιο είναι το συναίσθημα να είσαι πρώτος μετά από έναν τέτοιο μαραθώνιο;

«Εγώ είχα πολλές απουσίες και έχασα μεγάλο διάστημα, οπότε για εμένα υπήρχε αρκετό άγχος να είμαι εκεί με την ομάδα και να την παρακολουθώ. Τώρα όμως πρέπει να βάζω την μεγαλύτερη δυνατή ενέργεια μου για να τους το κάνω πιο εύκολο. Όταν κάνουμε ένα κακό διάστημα, όπως αυτό που κάναμε χθες, είναι ωραίο να ξέρουν ότι εγώ θα είμαι εκεί για να τους ξεκουράσω».

Όσον αφορά τη Χάποελ Τελ Αβίβ, ποιες είναι οι σκέψεις σου για την φετινή πορεία της;

«Είχαν ένα πολύ δυνατό ξεκίνημα μέχρι να τραυματιστεί ο Ελάιτζα Μπράιαντ. Νομίζω ήταν κάτι παρόμοιο με την απουσία του Λεσόρ στον Παναθηναϊκό. Όταν μπήκε ξανά ο Μπράιαντ η δυναμική της ομάδας άλλαξε και πάλι. Ταυτόχρονα, έχουν πολύ βαθύ ρόστερ, είναι ταλαντούχοι και φαίνεται ότι είναι πεινασμένοι και θέλουν να αποδείξουν πράγματα».

Στη Σόφια πιθανότατα θα έχουμε τον περισσότερο κόσμο που είχαμε φέτος σε εκτός έδρας παιχνίδι. Τι μήνυμα θέλει να στείλεις για το συγκεκριμένο ματς;

«Ελπίζω ότι ο Σάσα θα πάει στο σπίτι του και θα κάνει το καλύτερο παιχνίδι της ζωής του! Το θέλω πάρα πολύ για αυτόν. Το να μπορείς να παίξεις στην χώρα σου ένα παιχνίδι EuroLeague είναι κάτι απίστευτο. Αυτό το παιχνίδι είναι σαν να φτιάχτηκε για αυτόν, αλλά είναι ένας παίκτης ομάδας, οπότε θα δούμε. Αν παίξουμε ένα καλό παιχνίδι και βρει ρυθμό, θα κοιτάξω να τον τροφοδοτήσω εκ νέου, όπως έγινε χθες με τον Ντόρσεϊ!».