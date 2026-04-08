Stoiximan Super League: Η βαθμολογία των playouts μετά τη 2η αγωνιστική
Μετά το πέρας της 2ης αγωνιστικής των playouts της Stoiximan Super League, Πανσερραϊκός και Αστέρας Τρίπολης AKTOR παραμένουν μαζί στον βαθμολογικό πίνακα. Οι δύο ομάδες έμειναν στο 0-0 και δεν κατάφεραν να πάρουν σημαντική «ανάσα» στη μάχη της παραμονής. Σημαντικό τρίποντο σημείωσε ο Παναιτωλικός εκτός έδρας επί της ΑΕΛ Novibet, ενώ λευκή ισοπαλία καταγράφηκε και […]
Κηφισιά – Ατρόμητος 0-0: Σκληρή μάχη στο Περιστέρι χωρίς γκολ και νικητή
Η Κηφισιά απέσπασε πολύτιμο βαθμό στο Περιστέρι απέναντι στον Ατρόμητο, στην 2η αγωνιστική των playouts της Stoiximan Super League, παρά την πίεση που δέχτηκε. Η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο κράτησε ανέπαφη την εστία της, διατηρώντας τη διαφορά των +7 από τη ζώνη υποβιβασμού, ενώ ο Ατρόμητος παρέμεινε χωρίς νίκη για πέμπτο συνεχόμενο παιχνίδι (0-4-1), χωρίς […]
Αταμάν για Λουτσέσκου και Βουγιόσεβιτς: «Χάσαμε δύο πολύ σημαντικούς ανθρώπους στον αθλητισμό»
Ο Εργκίν Αταμάν εξέφρασε τα συλλυπητήριά του προς τις οικογένειες Λουτσέσκου και Βουγιόσεβιτς, πριν από την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού AKTOR με τη Βαλένθια (9/4, 21:45) για την 37η αγωνιστική της EuroLeague. Ο Τούρκος τεχνικός ξεκίνησε τις δηλώσεις του ενόψει του αγώνα στέλνοντας μήνυμα στήριξης και συμπαράστασης στις δύο οικογένειες. Αναλυτικά όσα ανέφερε: «Πριν από το […]
Ο Ραζβάν Λουτσέσκου «λύγισε» στο λαϊκό προσκύνημα του πατέρα του
Θλίψη έχει σκεπάσει το ρουμανικό ποδόσφαιρο, με πλήθος κόσμου να συρρέει στην Arena Națională του Βουκουρεστίου, όπου έχει τεθεί σε λαϊκό προσκύνημα το φέρετρο του Μιρτσέα Λουτσέσκου και θα παραμείνει έως και την Πέμπτη, πριν από την κηδεία της Παρασκευής. Στο πλευρό του εμβληματικού τεχνικού βρίσκονται η οικογένειά του, με τον γιο του Ραζβάν Λουτσέσκου […]
Όταν ο αγώνας μεταξύ του Μιρτσέα Λουτσέσκου, με τον γιο του Ραζβάν, στιγματίστηκε από ένα φιλί
Το 2005, πατέρας και γιος βρέθηκαν αντιμέτωποι. Πιο συγκεκριμένα, η Σαχτάρ Ντονέτσκ του Μιρτσέα Λουτσέσκου, υποδεχόταν τη Ραπίντ Βουκουρεστίου του Ραζβάν για το UEFA Cup. Nικητής στη μεταξύ τους μονομαχία ήταν ο νυν προπονητής του ΠΑΟΚ, καθώς με γκολ του Μαλνταρασάνου, πανηγύρισε σπουδαίο «διπλό». Όπως είναι λογικό μετά από μία τέτοια σημαντική νίκη, ο Ραζβάν χάρηκε. […]