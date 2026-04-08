Ο Απρίλιος θα φέρει… εξελίξεις. Το ΝΒΑ αναμένεται να κάτσει στο ίδιο τραπέζι με τη Euroleague εντός της εβδομάδας για να διαπιστώσουν αν υπάρχει πρόσφορο έδαφος για διαπραγματεύσεις που θα οδηγήσουν σε ένα κοινό μονοπάτι για την ανάπτυξη του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

Όπως τονίζουν Μέσα σαν τη «Gazzetta Dello Sport» και το «Eurosport», όλα είναι έτοιμα για την πρώτη συνάντηση ανάμεσα στην κορυφαία ευρωπαϊκή λίγκα και το κορυφαίο πρωτάθλημα του πλανήτη.

Ο ίδιος ο Μπουένο, o CEO της Εuroleague σε δηλώσεις του στο «Athletic», τόνισε πως οι συζητήσεις θα ξεκινήσουν σύντομα, καθώς πρόκειται να συναντηθεί με υψηλόβαθμο στέλεχος του NBA, χωρίς όμως να αποκαλύψει το όνομά του. Ενδεικτικά, οι δυο τους ενδέχεται να παρακολουθήσουν μαζί το παιχνίδι της Φενέρμπαχτσε με τη Ρεάλ Μαδρίτης αύριο, καθώς αυτές είναι οι μόνες δύο ομάδες που δεν έχουν ακόμα υπογράψει νέα δεκαετή συμβόλαια με την EuroLeague.

👀NBA and EuroLeague set first meeting to explore possible agreement The NBA and EuroLeague have scheduled their first official meeting for tomorrow in order to explore a possible agreement over the management of Europe’s top club competition. According to La Gazzetta dello… pic.twitter.com/iu8sxcEZsW — Alessandro Luigi Maggi (@AlessandroMagg4) April 8, 2026

«Πιστεύουμε ότι όλα είναι ανοιχτά, όλα είναι στο τραπέζι. Ξέρω τι φέρνει το ΝΒΑ και ξέρω πώς θα ήθελε να λειτουργήσει. Ας συζητήσουμε λοιπόν. Αν βγάζει νόημα όλο αυτό για τις ομάδες, γιατί όχι; Αν βγάζει νόημα, γιατί να μη συζητήσουμε; Και βγάζει νόημα, επιχειρηματικά, μπασκετικά, είναι νωρίς, αλλά θέλω πρώτα να ακούσω το ΝΒΑ. Εμείς είμαστε ανοιχτό σε κάθε σενάριο» ήταν η δήλωση του Μπουένο στο Athletic.

Όπως εξήγησε ο Ισπανός παράγοντας, απομένει να ολοκληρωθεί η διαδικασία κατάθεσης προσφορών για το NBA Europe πριν ξεκινήσει τις συζητήσεις με το NBA.

Πέρα από τη σχέση του με την αμερικανική λίγκα, ο Μπουένο εργάζεται και για την αποκατάσταση των σχέσεων μεταξύ της EuroLeague Basketball και της FIBA. Αν και οι δύο πλευρές είχαν απομακρυνθεί στο παρελθόν, η ατμόσφαιρα είναι πλέον πολύ καλύτερη, πάντα με στόχο το καλό του αθλήματος.

«Θέλουμε να καθίσουμε όλοι μαζί και να κάνουμε μια συζήτηση, με το NBA, με τους επενδυτές, να δούμε τι θα φέρουν στο τραπέζι. Να δούμε πώς μπορούμε να ενώσουμε τις δυνάμεις μας, πώς μπορούμε να συνεργαστούμε, για να δημιουργήσουμε το καλύτερο δυνατό οικοσύστημα για το μπάσκετ, την καλύτερη δυνατή λίγκα», πρόσθεσε ο Μπουένο.

Όσον αφορά το ιδανικό σενάριο, ο Ισπανός παράγοντας δήλωσε πως: «Η ένωση του NBA με την EuroLeague, για να δημιουργηθεί μία γιγαντιαία λίγκα που θα συνδυάσει τους υπάρχοντες οργανισμούς με εκείνους που θέλει να δημιουργήσει το NBA».

Το Athletic αναφέρει ότι ο Μπουένο είναι ανοιχτός ακόμη και στο ενδεχόμενο το NBA να αγοράσει την EuroLeague.

«Γνωρίζω και τους δύο οργανισμούς. Και ξέρω ότι υπάρχει εμπιστοσύνη ανάμεσά μας. Οπότε, αν λέω κάτι, το εννοώ. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε το καλύτερο για τους συνεργάτες μας, γιατί πρέπει να κερδίσουμε για όλους. Δεν είναι λοιπόν ζήτημα συμφωνίας, είναι ζήτημα θεωρίας. Πρέπει να συμφωνήσουμε για να είναι όλο αυτό επιτυχημένο. Αν δεν είναι, πολύς κόσμος που επενδύει χρόνο και χρήμα, θα χάσει χρήμα και χρόνο. Πιστεύω ότι οι δύο οργανισμοί θα βοηθήσουν ο ένας τον άλλο», πρόσθεσε ο CEO της EuroLeague.