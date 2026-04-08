Ο αρχηγός του Ολυμπιακού, Κώστας Παπανικολάου, κατά τη χθεσινή (7/4) αναμέτρηση με τη Ρεάλ Μαδρίτης ισοφάρισε το ρεκόρ του Κάιλ Χάινς, φτάνοντας τις 425 συμμετοχές στη EuroLeague και ανεβαίνοντας στην τρίτη θέση της λίστας με τους παίκτες που έχουν αγωνιστεί περισσότερες φορές στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση.

Στον επόμενο αγώνα του Ολυμπιακού ενάντια στη Xάποελ Τελ Αβίβ στη Σόφια το απόγευμα της Πέμπτης 9 Απριλίου, (19:30, NovaSports 4), ο «Παπ» αναμένεται να ξεπεράσει τον Χάινς, φτάνοντας τις 426 συμμετοχές.

425 EuroLeague games and counting! 🤩@K_pap16 is now joint third in the all-time leaders list for games played!#EveryGameMatters pic.twitter.com/XWeexfBLjj — EuroLeague (@EuroLeague) April 8, 2026

Πρώτος στη λίστα είναι ο Σέρχιο Γιουλ με 479 παιχνίδια, ενώ στη δεύτερη θέση βρίσκεται ο Κώστας Σλούκας με 461 συμμετοχές. Στην τρίτη θέση, όπως αναφέραμε, είναι Χάινς και Παπανικολάου, ακολουθεί ο Γιάν Βέσελι με 410 και την πεντάδα συμπληρώνει ο Σέρχι Ροντρίγκεζ με 405 συμμετοχές στη EuroLeague.