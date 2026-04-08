Η Εθνική Σαουδικής Αραβίας βρίσκεται σε διαδικασία αναζήτησης του διαδόχου του Ερβέ Ρενάρ στην τεχνική ηγεσία, με τα μέσα της χώρας να φέρνουν στο προσκήνιο το όνομα του Γιώργου Δώνη.

Ο Έλληνας τεχνικός, που έχει ήδη εμπειρία από το σαουδαραβικό ποδόσφαιρο έχοντας καθίσει στους πάγκους των Αλ Ουέχντα, Αλ Φατέχ και Αλ Καλίτζ, φαίνεται να αποτελεί έναν από τους βασικούς υποψήφιους για τη θέση. Μάλιστα, σύμφωνα με δημοσιεύματα από τη Σαουδική Αραβία, οι επαφές μεταξύ των δύο πλευρών βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο και δεν αποκλείεται σύντομα να υπάρξει οριστική συμφωνία, ώστε να αναλάβει την Εθνική ομάδα.

Υπενθυμίζεται ότι η Εθνική Σαουδικής Αραβίας θα δώσει το «παρών» στο επόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο, όπου έχει κληρωθεί στον ίδιο όμιλο με τις Εθνική Ισπανίας, Εθνική Ουρουγουάης και Εθνική Πράσινου Ακρωτηρίου.

Την τρέχουσα σεζόν ο Δώνης βρίσκεται στον πάγκο της Αλ Καλίτζ, στην οποία αγωνίζονται οι Κώστας Φορτούνης και Γιώργος Μασούρας, η οποία αυτή τη στιγμή καταλαμβάνει τη 10η θέση στη Saudi Pro League.