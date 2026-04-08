Euroleague: Σημαντική νίκη για Ερυθρό Αστέρα – Η Χάποελ «έστειλε» μόνο πρώτο τον Ολυμπιακό
Η 36η αγωνιστική της Euroleague ολοκληρώθηκε με σημαντική νίκη του Ερυθρού Αστέρα απέναντι στην Παρί, ενώ η Χάποελ Τελ Αβίβ έδωσε στον Ολυμπιακό προειδοποιητικό σημάδι. Ενόψει του μεταξύ τους παιχνιδιού. Επίσης, ο Ολυμπιακός επικράτησε με 102-88 απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης, ενώ ο Παναθηναϊκός «άλωσε» την Ισπανία απέναντι στην Μπαρτσελόνα με 93-79. Ο Ερυθρός Αστέρας – […]
Αταμάν: «Αν κάνουμε το 2/2 θα είμαστε στα πλέι οφ»
Ο Εργκίν Αταμάν μίλησε για τη νίκη του Παναθηναϊκού επί της Μπαρτσελόνα και στάθηκε στο επόμενο ματς με τη Βαλένθια
Μπαρτζώκας: «Τρομερό παιχνίδι από Ντόρσεϊ και Βεζένκοφ»
Ο Γιώργος Μπαρτζώκας στάθηκε στα εξαιρετικά ποσοστά ευστοχίας των Ερυθρόλευκων και αποθέωσε τους Ντόρσεϊ και Βεζένκοφ, που ήταν καταπληκτικοί κόντρα στη Ρεάλ
Μπαρτσελόνα – Παναθηναϊκός 79-93: Ο Όσμαν οδήγησε το Τριφύλλι στο πρώτο διπλό στη Βαρκελώνη έπειτα από 13 χρόνια
Ο Παναθηναϊκός AKTOR πραγματοποίησε εντυπωσιακή εμφάνιση στην Ισπανία και κυριάρχησε απέναντι στην Μπαρτσελόνα με 93-79, δείχνοντας από νωρίς τις διαθέσεις του στο παρκέ. Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν επέβαλε τον ρυθμό της από τα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης και με επιθετική πολυφωνία αλλά και εξαιρετική αμυντική λειτουργία κατάφερε να αποκτήσει σημαντικό προβάδισμα, το οποίο διατήρησε […]
Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης 102-88: Παράσταση Ντόρσεϊ και Βεζένκοβ και μεγάλη νίκη των «ερυθρόλευκων»
Ο Ολυμπιακός πραγματοποίησε εντυπωσιακή εμφάνιση και επιβλήθηκε της Ρεάλ Μαδρίτης με 102-88, σε ένα παιχνίδι όπου κυριάρχησε για μεγάλα διαστήματα της αναμέτρησης. Με μεγάλους πρωταγωνιστές τους Τάιλερ Ντόρσεϊ και Σάσα Βεζένκοβ, οι «ερυθρόλευκοι» επέβαλαν τον ρυθμό τους από νωρίς και κατάφεραν να φτάσουν σε μια σημαντική νίκη, δείχνοντας για ακόμη μία φορά τη δυναμική τους […]