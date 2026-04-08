Η απώλεια του Ντούσκο Βουγιόσεβιτς προκάλεσε έντονη συγκίνηση στον χώρο του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Η ΚΑΕ Ολυμπιακός εξέφρασε τη θλίψη της για τον θάνατο του Σέρβου προπονητή μέσω ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός

«Είμαστε βαθιά θλιμμένοι από την απώλεια του Ντούσκο Βουγιόσεβιτς.

Ένας αληθινός δάσκαλος του παιχνιδιού και ένας προπονητής που άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Το πάθος, η γνώση και η αφοσίωσή του ενέπνευσαν γενιές παικτών και φιλάθλων.

Οι σκέψεις μας είναι με την οικογένεια, τους φίλους του και όλους όσοι είχαν την τύχη να τον γνωρίσουν.

Αναπαύσου εν ειρήνη, κόουτς».