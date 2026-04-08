Η ΕuroLeague ανακοίνωσε ότι πριν από την έναρξη των αγώνων της 37ης αγωνιστικής θα τηρηθεί ενός λεπτού σιγή, προς τιμήν της μνήμης του Ντούσκο Βουγιόσεβιτς.

Η ανάρτηση της EuroLeague

Η EuroLeague ενώνεται με τη σερβική αλλά και τη διεθνή κοινότητα του μπάσκετ στο πένθος για την απώλεια του θρυλικού προπονητή Ντούσκο Βουγιόσεβιτς, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 67 ετών.

Ο Βουγιόσεβιτς αφιέρωσε το μεγαλύτερο μέρος της σπουδαίας προπονητικής του καριέρας – που ξεπέρασε τις πέντε δεκαετίες – στην Παρτιζάν Βελιγραδίου. Εντάχθηκε για πρώτη φορά στον σύλλογο ως βοηθός προπονητή στα μέσα της δεκαετίας του 1980 και στη συνέχεια, ως πρώτος προπονητής, οδήγησε την ομάδα στο Φάιναλ Φορ του Κυπέλλου Πρωταθλητριών Ευρώπης το 1988. Σε τέσσερις διαφορετικές θητείες στον πάγκο της Παρτιζάν, την καθοδήγησε σε πολλές επιτυχίες, μεταξύ των οποίων και η συμμετοχή στο Φάιναλ Φορ της Ευρωλίγκας το 2010.

Υπό την καθοδήγησή του, η Παρτιζάν κατέκτησε 12 πρωταθλήματα Σερβίας, το Κύπελλο Κόρατς το 1989 και έξι τίτλους στην Αδριατική Λίγκα.

«Το ευρωπαϊκό και το σερβικό μπάσκετ έχασαν έναν από τους πιο παθιασμένους ανθρώπους και αφοσιωμένους δασκάλους του αθλήματος. Ο Ντούσκο Βουγιόσεβιτς ήταν ένας άνθρωπος του μπάσκετ, ένας μέντορας και σύμβολο ακεραιότητας και αφοσίωσης στο παιχνίδι. Η επιρροή του διαμόρφωσε γενιές παικτών και προπονητών και άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στο άθλημά μας. Εκ μέρους της Ευρωλίγκας εκφράζω τα θερμά μου συλλυπητήρια στην οικογένειά του, στους φίλους του και σε όλους όσοι είχαν την τιμή να μάθουν από αυτόν. Η κληρονομιά του θα ζει σε κάθε γήπεδο, σε κάθε ομάδα και σε κάθε νέο παίκτη που συνεχίζει την αγάπη του για το μπάσκετ», δήλωσε ο πρόεδρος της Ευρωλίγκας, Ντέγιαν Μποντιρόγκα.

Πέρα από την Παρτιζάν, ο Βουγιόσεβιτς εργάστηκε σε πολλούς συλλόγους σε όλη την Ευρώπη, μεταξύ των οποίων οι ΟΚΚ Βελιγραδίου, Ερυθρός Αστέρας Βελιγραδίου, Ραντνίτσκι Βελιγραδίου και Μλάντοστ Ζέμουν στη Σερβία, η Οξιμέσα Γρανάδα στην Ισπανία, η Μπρέσια, η Ολίμπια Πιστόια και η Πέζαρο στην Ιταλία, η ΤΣΣΚΑ Μόσχας στη Ρωσία, η Λιμόζ στη Γαλλία και η Κλουζ-Ναπόκα στη Ρουμανία.

Ο Βουγιόσεβιτς άφησε επίσης το αποτύπωμά του και σε διεθνές επίπεδο, καθώς διετέλεσε ομοσπονδιακός προπονητής σε τρεις εθνικές ομάδες: της Εθνικής Εφήβων Γιουγκοσλαβίας, της Εθνικής Μαυροβουνίου και της Εθνικής Βοσνίας και Ερζεγοβίνης. Ανάμεσα στις πρώτες σημαντικές επιτυχίες του ήταν το χρυσό μετάλλιο που κατέκτησε με τη Γιουγκοσλαβία στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Εφήβων το 1988.

Για την προσφορά του στο άθλημα, αναδείχθηκε από τους συναδέλφους του προπονητής της χρονιάς στην Ευρωλίγκα τη σεζόν 2008-2009, λαμβάνοντας το βραβείο «Αλεξάντερ Γκομέλσκι».

Πριν από τους σημερινούς αγώνες και τις αναμετρήσεις της 37ης αγωνιστικής της Ευρωλίγκας θα τηρηθεί ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του, ως φόρος τιμής στην τεράστια προσφορά και την παρακαταθήκη που άφησε στο ευρωπαϊκό μπάσκετ.

Ας είναι αιωνία η μνήμη του.