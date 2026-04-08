Η Μπάγερν Μονάχου και η Άρσεναλ πήραν από το βράδυ της Τρίτης «προβάδισμα» για τα ημιτελικά του Champions League επικρατώντας των Ρεάλ Μαδρίτης και Σπόρτινγκ Λισαβόνας με 2-1 και 1-0, όντας εκτός έδρας.

Τα προημιτελικά του Champions League συνεχίζονται με δυνατές αναμετρήσεις και το βράδυ της Τετάρτης, με τις Μπαρτσελόνα και Ατλέτικο Μαδρίτης να παίζουν μεταξύ τους έναν ισπανικό «εμφύλιο» ενώ η Παρί Σεν Ζερμέν και η Λίβερπουλ θα παίξουν στην Γαλλία για το ποια από τις δύο θα πάρει το πάνω χέρι στα μεταξύ τους παιχνίδια.

Πότε και πού θα δείτε τους δύο αγώνες

22:00 Παρί Σεν Ζερμέν – Λίβερπουλ (COSMOTE SPORT 3)

22:00 Μπαρτσελόνα – Ατλέτικο Μαδρίτης (COSMOTE SPORT 2, MEGA)