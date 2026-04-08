Αναστάτωση προκλήθηκε κατά την άφιξη της αποστολής της Ρεάλ Μαδρίτης για το παιχνίδι με την Μπάγερν Μονάχου, όταν ένας γυμνός άνδρας εμφανίστηκε ξαφνικά στον δρόμο μπροστά από τη συνοδευόμενη αποστολή.

Όπως καταγράφεται σε βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο άνδρας κινήθηκε τρέχοντας ανάμεσα σε αστυνομικές μοτοσικλέτες και οχήματα ασφαλείας, την ώρα που πλήθος φιλάθλων είχε συγκεντρωθεί για να υποδεχτεί την ομάδα. Οι Αστυνομικές δυνάμεις αντέδρασαν άμεσα, επιχειρώντας να τον απομακρύνουν με ασφάλεια από το σημείο.

View this post on Instagram A post shared by 433 (@433)

Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ταυτότητα ή τα κίνητρα του άνδρα.