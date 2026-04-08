Ο Γιώργος Μπαρτζώκας εξέφρασε την ικανοποίησή του για το ότι ο Σάσα Βεζένκοβ θα αγωνιστεί μπροστά στο κοινό της πατρίδας του, τονίζοντας παράλληλα πως ο Ολυμπιακός οφείλει να αφήσει πίσω τη νίκη απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης και να επικεντρωθεί πλήρως στο επόμενο παιχνίδι με τη Χάποελ Τελ Αβίβ.

Λίγο πριν την αναμέτρηση στη Σόφια (9/4, 19:30) για την 36η αγωνιστική της EuroLeague, η αποστολή των «ερυθρόλευκων» αναχώρησε χωρίς τον Εβάν Φουρνιέ. Από το αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», ο Έλληνας τεχνικός αναφέρθηκε τόσο στη σημασία της παρουσίας του Βεζένκοβ μπροστά σε συγγενείς και φίλους, όσο και στα δυνατά σημεία και τους παίκτες-κλειδιά της επερχόμενης αντιπάλου.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Γιώργος Μπαρτζώκας:

«Θα παίξουμε στο πλάνο που προλάβαμε να αναλύσουμε στους παίκτες. Παίζουμε με μια πολύ ταλαντούχα ομάδα, με μεγάλη εμπειρία, σε ένα περιβάλλον έτσι, λίγο περίεργο. Έρχεται μετά από μια μεγάλη νίκη για εμάς, την οποία πρέπει να ξεχάσουμε για να προχωρήσουμε.

Παίζουμε καλά σε μεγάλο μέρος των παιχνιδιών, αλλά αυτό δεν αποδεικνύει και κάτι αν δεν συνδεθεί με νίκες στα κρίσιμα παιχνίδια, θα είναι απλώς μια ιστορία. Για την ώρα, είναι μια εξέλιξη, γιατί είναι ένα προϊόν δουλειάς.

Δεν θέλω να κάνω σχόλιο για τον Ντόρσεϊ, γιατί δεν κάνω για κανέναν, δεν έκανα ούτε για τον Βεζένκοβ, ούτε για τον Φουρνιέ. Συνολικά σκοράραμε 102 πόντους, είμαστε η καλύτερη επίθεση στην Ευρωλίγκα και στην Ελλάδα, οπότε λειτουργούμε καλά και στις δύο πλευρές.

Μίτσιτς και Μπράιαντ είναι πάρα πολύ ικανοί, όμως έχω καταλήξει ότι ο Κρις Τζόουνς κι ο Μπλέικνι είναι εκπληκτικοί όταν κερδίζει η Χάποελ. Οι ψηλοί τους είναι ταλαντούχοι, χρειάζεται ομαδική δουλειά σε όλους τους τομείς του παιχνιδιού και συνεισφορά απ’ όλους για να σταματήσουμε αυτή την ομάδα.

Ο Σάσα το περιμένει με ανυπομονησία, θα έρθουν οι συγγενείς του, είναι ο καλύτερος παίκτης της χώρας. Απ’ όσα ακούω, θα υπάρχει πολύς κόσμος που θα υποστηρίζει εκείνον και κατ’ επέκταση τον Ολυμπιακό».