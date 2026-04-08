Τρόμος στην Αιτωλοακαρνανία για μία οικογένεια, όταν το σπίτι της έγινε στόχος ένοπλων κακοποιών. Οι δράστες, που σύμφωνα με τις Αρχές ήταν δραπέτες, έστησαν καρτέρι στον ιδιοκτήτη και μόλις εκείνος έφτασε, του επιτέθηκαν βίαια.

Όπως φαίνεται σε βίντεο-ντοκουμέντο που εξασφάλισε το MEGA, δύο ένοπλοι κουκουλοφόροι – δραπέτες των φυλακών Κασσαβέτειας – περίμεναν τον 65χρονο να επιστρέψει στο σπίτι του, με σκοπό να τον ληστέψουν. Μόλις ο άνδρας βγήκε από το ασανσέρ, οι κακοποιοί του επιτέθηκαν με κλωτσιές και μπουνιές. Με τη βία τον έσυραν στο εσωτερικό του σπιτιού, όπου ο συνεργός τους ερευνούσε τους χώρους αναζητώντας χρήματα και κοσμήματα.

«Τον χτύπησαν στο κεφάλι γιατί ήθελαν να του κλείσουν το στόμα και να τον σύρουν μέσα, ο ένας είχε μπει ήδη μέσα, τους έβαλαν σε μία πολυθρόνα και τους ζητούσαν λεφτά», περιέγραψε ο γιος της οικογένειας. Γείτονας του ζευγαριού άκουσε τις φωνές και ειδοποίησε τον γιο, ο οποίος έσπευσε στο πατρικό του. Όταν οι ληστές αντιλήφθηκαν την παρουσία του, τράπηκαν σε φυγή. Εκείνος τους καταδίωξε, μέχρι τη στιγμή που οι δράστες έβγαλαν τα όπλα τους.

«Όταν τον έφτασα στο ένα μέτρο, στάθηκε, με κοίταξε και μου είπε “φύγε γιατί κρατάω όπλο και θα σε σκοτώσω” και βγάζει εκείνη την στιγμή ένα καλάσνικοφ που είχε και πυροβολεί στον αέρα μία φορά, εγώ σκύβω, απομακρύνομαι και μετά από 30 μέτρα πυροβολεί ξανά» είπε μιλώντας στο MEGA. Στο ίδιο βίντεο που δημοσίευσε το MEGA, διακρίνονται καθαρά οι λάμψεις από τους πυροβολισμούς του καλάσνικοφ, επιβεβαιώνοντας τη μαρτυρία του γιου.

Παρότι οι δράστες αρχικά διέφυγαν, οι αστυνομικές δυνάμεις κατάφεραν να τους εντοπίσουν και να τους συλλάβουν. Όπως προέκυψε, πρόκειται για δραπέτες φυλακών με βαρύ ποινικό παρελθόν.

Αύξηση στις «επιδρομές» διαρρηκτών

Την ίδια ώρα, οι Αρχές καταγράφουν αύξηση στις απόπειρες διαρρήξεων, καθώς πολλοί πολίτες απουσιάζουν για τις διακοπές του Πάσχα. Επίδοξοι διαρρήκτες εκμεταλλεύονται την απουσία των ενοίκων για να εισβάλουν σε κατοικίες.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση στον Διόνυσο, όπου τρεις μαυροντυμένοι δράστες προσπάθησαν να μπουν σε σπίτι, αλλά απομακρύνθηκαν άπρακτοι χάρη στην έγκαιρη επέμβαση των γειτόνων.

Οι Αρχές συνιστούν στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να λαμβάνουν μέτρα ασφαλείας, παραμένοντας σε εγρήγορση για την προστασία των σπιτιών τους.