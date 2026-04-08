Ο Πέτρος Γαϊτάνος μίλησε για την πίστη του στον Θεό στο σημερινό Buongiorno. «Νομίζω ότι αυτό που παίζει περισσότερο ρόλο είναι κάποια πράγματα. Παίζει ρόλο το γονίδιο σίγουρα. Επιτρέψτε μου. Θεωρώ ότι αυτό είναι καρπός της σχέσης μου με τον Θεό. Όταν δηλαδή ο άνθρωπος έχει συνειδητή σχέση και αγωνίζεται και κινείται γύρω από το να αναπτύξει και να καρποφορήσει την σχέση του με τον Χριστό, αυτό του δίνει και στοιχεία των καρπών του Θεού. Δηλαδή ένα από αυτά είναι η χαρά, είναι η πραότητα. Ο άνθρωπος πρέπει να έχει εσωτερική ειρήνη και κατά τη δική μου αντίληψη η ειρήνη αυτή πρέπει να είναι Χριστού ειρήνη. Για την ειρήνη του Χριστού, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι σας δίνω την ειρήνη μου, αλλά όχι την ειρήνη του κόσμου. Αυτό από μόνο του, όταν πιστεύεις ή έχεις τη διάθεση να ακολουθήσεις, γιατί έχεις μια ζεστή διάθεση απέναντι στον Χριστό. Όταν θες να ακολουθήσεις λοιπόν το Λόγο Του, γιατί κάτι σε πληροφορεί εσωτερικά και σε βγάζει σε καλό δρόμο, αυτό από μόνο του είναι μια πάγια αλήθεια, η οποία δε συζητιέται για τον πιστό. Ό, τι έχει πει ο Χριστός είναι αυτό και δε χρειάζεται ούτε να το αναλύουμε ούτε να το αμφισβητούμε», είπε αρχικά.

«Αυτό που έχει πει ο Χριστός, αν μου επιτρέπετε ως πιστός εκφράζω τη γνώμη μου. Δεν είμαι ούτε δάσκαλος, ούτε προσπαθώ να ορίσω την αλήθεια. Αυτό που ξέρω εδώ και από πάντα στη ζωή μου, τι εκφράζει η Εκκλησία μας η Ορθόδοξη. Αυτό έχει σχέση και με αυτό πολλές φορές που λέμε περί φιλανθρωπίας. Έχουμε λίγο βολευτεί οι άνθρωποι γύρω από αυτό που εμείς θέλουμε να κρίνουμε ότι είναι σωστό. Αφήνουμε δηλαδή το Ευαγγέλιο και τους Αγίους Πατέρες και έχουμε βάλει τους δικούς μας νόμους και λέμε ότι αν κάποιος είναι φιλάνθρωπος είναι ένας καλός χριστιανός. Μα πώς μπορεί η φιλανθρωπία να είναι πραγματική και άξια αν δεν υπάρχει φιλοθεΐα; Δηλαδή η φιλανθρωπία γίνεται στο όνομα του Χριστού ή στο όνομα το δικό μας; Επίσης, πόσο επικίνδυνο είναι να κάνεις κρυφά φιλανθρωπία με τόση εμπιστοσύνη στον εαυτό σου όταν έχουμε τόση ροπή προς την υπερηφάνεια», συνέχισε.

Για πώς επιδρά η πίστη του στην ζωή του: «Είναι πολύ πιο σημαντικό για τον χριστιανό και την Εκκλησία μας η προσευχή ως βοήθεια παρά η τροφή. Άρα αυτό είναι θέμα πίστης. Αν δηλαδή κανείς έχει πίστη προς τον Θεό, η πίστη τι είναι; Όχι ότι ο Θεός υπάρχει, αλλά ότι εμπιστεύομαι στην πρόνοιά Του. Δεν έχω ζήσει κανένα θαύμα. Δεν έχω ζήσει κάτι τόσο θαυμαστό. Ζω όμως συνεχώς. Όταν καταγίνομαι ιδιαιτέρως με οτιδήποτε έχει σχέση με τα θεία, με τον πνευματικό χώρο του Θεού. Ζω πράγματα που λειτουργούν ως καρποί. Λέτε ότι μπήκα και είδατε έναν ήρεμο άνθρωπο; Αυτό δεν είναι άξιος καρπός; Πόσοι άνθρωποι γύρω μας έχουν και προκαλούν αυτή την ηρεμία; Θεωρείτε ότι αυτό είναι λίγος καρπός; Και μακάρι να υφίσταται. Επίσης, πολύ συχνά μου λένε σε ακούμε και ηρεμούμε. Δεν είναι καρπός; Στη ζωή μου βλέπω τα πράγματα να εξελίσσονται προς το καλύτερο και αυτό γίνεται μόνο μέσα από τη σχέση μου με τον Θεό και μέσα από τη σχέση μου με τους ανθρώπους».

Για την στάση ζωής του: «Για μένα είναι δύσκολο παιδιά πια μετά από τόσα χρόνια και ζωής, αλλά όχι τόσες ζωής, αλλά και μέσα στον χώρο αυτόν βρίσκομαι και είναι δύσκολο να βρίσκω κάτι συμπαθητικό για να απαντώ. Η αλήθεια είναι ότι δυστυχώς τα μέσα ενημέρωσης αλλά και ο κόσμος αρέσκεται σε αυτό – κακώς – ότι μιλάς για κάτι και προσπαθούν να βρουν κάτι να το χαρακτηρίσουν αρνητικά για να υπάρξει επικοινωνία με τον κόσμο που θέλει το αρνητικό και τα μέσα να κάνουν τη δουλειά τους όταν δεν την κάνουν σωστά».

Για τα σχόλιά του για τη Eurovision αλλά και για το ότι παρεξηγούνται οι δηλώσεις του: Εγώ δεν μιλώ ούτε για το άτομο, ούτε για το τραγούδι. Μιλώ γενικότερα για τον θεσμό της Eurovision. Και να βγαίνει η είδηση ότι εγώ μιλάω για το άτομο και όλες οι ειδήσεις να είναι γύρω από το άτομο και το τραγούδι. Επιτρέψτε μου να φέρω τον εαυτό μου μια ποιότητα σε αυτό που κάνω. Θα πρέπει λίγο να κοιτάζουμε να το καρποφορούμε αυτό και όχι να το βάζουμε και αυτό σε ένα τσουβάλι γύρω από την προσοχή, το σκάνδαλο. Εγώ είμαι πολύ συγκεκριμένος σε αυτά που πιστεύω και σε αυτά που εκφράζω. Άρα θα έλεγα πως δεν μπορώ να μη μιλώ γι αυτό που είναι η αλήθεια της Εκκλησίας μας και η αλήθεια που αντιλαμβάνομαι κι εγώ. Έτσι το καταλαβαίνω. Δεν είμαι φορέας ούτε της Εκκλησίας, ούτε κανενός, παρά μόνο του εαυτού μου. Έτσι το καταλαβαίνω και πιστέψτε με και συγχωρέστε με αν ακουστεί εγωιστικό. Είναι πάρα πολύς κόσμος ο οποίος νιώθει πολύ καλά μαζί μου με ότι κάνω. Αυτοί που δε νιώθουν καλά ίσως είναι για δύο λόγους. Ο ένας και πρώτος και κύριος είναι γιατί πιθανόν εγώ κάνω κάτι λάθος και πάντα το αναζητώ. Και το δεύτερο είναι γιατί πιθανόν μέσα στις διαθέσεις τις αγαθές που έχω και αυτές αντικατοπτρίζονται στο έργο μου και την πορεία μου και τη ζωή μου ελέγχονται και δε νιώθουν βολικά. Αυτή είναι η αλήθεια».

Για την προσωπική ζωή του: «οι επιλογές που κάνω και ο τρόπος που ζω είναι πιο συγκεκριμένοι και η ζωή μου είναι αφοσιωμένη σε πράγματα που έχουν σχέση με το στόχο. Εμένα ο στόχος μου είναι να σώσω την ψυχή μου».