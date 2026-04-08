Αυξάνεται κατά 6 εκατομμύρια ευρώ ο προϋπολογισμός της δράσης «Κινούμαι Ηλεκτρικά – γ’ κύκλος», ο οποίος πλέον ανέρχεται συνολικά σε 66 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση με αριθμό 55792/08.04.2026 (ΦΕΚ Β’ 2038).

Όπως ανακοινώθηκε από το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, η νέα κατανομή του προϋπολογισμού διαμορφώνεται ως εξής:

Κατηγορία Ωφελούμενου – Δημόσια Δαπάνη (σε ευρώ):

Κατηγορία Α, σύνολο 41.210.000 ευρώ:

• Αυτοκίνητα Μ1-Ν1 και οχήματα L1e-L7e: 38.800.000 ευρώ

• Ηλεκτρικά ποδήλατα: 2.410.000 ευρώ

Κατηγορία Β, σύνολο 24.790.000 ευρώ:

• Αυτοκίνητα Μ1-Ν1 και οχήματα L1e-L7e: 24.430.000 ευρώ

• Ηλεκτρικά ποδήλατα: 360.000 ευρώ

Παράλληλα, παρατείνεται για τρεις μήνες – έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2026 – η προθεσμία υποβολής νέων αιτήσεων. Όπως διευκρινίζεται, η προθεσμία μπορεί να συντμηθεί εφόσον οι διαθέσιμοι πόροι της δράσης εξαντληθούν νωρίτερα.

«Πρόθεση του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών είναι η αδιάλειπτη συνέχιση της δράσης “Κινούμαι Ηλεκτρικά” εντός του 2026 με νέους χρηματοδοτικούς πόρους», αναφέρεται στην ανακοίνωση του υπουργείου.