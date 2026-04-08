Οι μετοχές των αμερικανικών αεροπορικών εταιρειών σημείωσαν μεγάλη άνοδο στις προσυνεδριακές συναλλαγές της M. Τετάρτης, μετά την ανακοίνωση του Τραμπ για συμφωνία εκεχειρίας δύο εβδομάδων με το Ιράν. Η εξέλιξη αυτή μείωσε την ένταση που επικρατούσε τις τελευταίες εβδομάδες στα Στενά του Ορμούζ και προκάλεσε απότομη πτώση στις τιμές του πετρελαίου, ενισχύοντας το επενδυτικό κλίμα στον αεροπορικό κλάδο.

Σύμφωνα με το Investing.com, οι μετοχές των μεγάλων αερομεταφορέων αυξήθηκαν μεταξύ 6% και 8%, καθώς η προοπτική χαμηλότερων τιμών καυσίμων ενίσχυσε τη θετική δυναμική στην αγορά.

Πτώση των τιμών πετρελαίου μετά την ανακοίνωση της εκεχειρίας

Η εκεχειρία ανακοινώθηκε το βράδυ της M. Τρίτης στην πλατφόρμα Truth Social, λιγότερο από δύο ώρες πριν από την προθεσμία των 8 μ.μ. (ώρα Ανατολικής Ακτής) που είχε θέσει ο Τραμπ προς το Ιράν για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ. Η είδηση προκάλεσε άμεσο κύμα ρευστοποιήσεων στις αγορές πετρελαίου.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης West Texas Intermediate υποχώρησαν περίπου 15%, κάτω από τα 96 δολάρια το βαρέλι, σύμφωνα με το CNBC. Παρόμοια πορεία ακολούθησε και το Brent, το οποίο κατέγραψε πτώση σχεδόν 18%, από 115 δολάρια σε κάτω από 93.

Η συμφωνία προβλέπει ότι το Ιράν θα επιτρέψει την ασφαλή διέλευση πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ, στρατηγικό σημείο απ’ όπου διέρχεται περίπου το 20% της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου. Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αραγτσί επιβεβαίωσε ότι η Τεχεράνη θα συνεργαστεί με τις ένοπλες δυνάμεις της για τη διευκόλυνση της ναυσιπλοΐας κατά τη διάρκεια της ανακωχής.

Ανάσα για τις αεροπορικές εταιρείες

Η απότομη πτώση των τιμών του πετρελαίου προσέφερε άμεση ανακούφιση στις αεροπορικές εταιρείες, οι οποίες είχαν δεχθεί ισχυρό πλήγμα από την εκτόξευση του κόστους καυσίμων από τα μέσα Φεβρουαρίου. Οι μετοχές των Delta Air Lines, United Airlines και American Airlines ενισχύθηκαν μεταξύ 6% και 8% στις προσυνεδριακές συναλλαγές.

Το ETF U.S. Global Jets είχε σημειώσει πτώση άνω του 11% από την αρχή του έτους, λόγω των αυξημένων επιβαρύνσεων στα καύσιμα και της μείωσης των διεθνών πτήσεων. Οι τιμές της αμερικανικής αεροπορικής κηροζίνης είχαν σχεδόν διπλασιαστεί από την έναρξη του πολέμου, οδηγώντας ορισμένους αερομεταφορείς να εξετάζουν περικοπές δρομολογίων, σύμφωνα με το CNBC.

Η Delta αναμένεται να ανακοινώσει τα οικονομικά της αποτελέσματα το πρωί της M. Τετάρτης, με τους επενδυτές να αναζητούν ενδείξεις για τον αντίκτυπο της σύγκρουσης στα οικονομικά της μεγέθη.