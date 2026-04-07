Η οικογένεια του ΠΑΟΚ, με επίσημη ανακοίνωσή της, εξέφρασε τα θερμά συλλυπητήριά της για τον θάνατο του Μιρτσέα Λουτσέσκου, απευθύνοντάς τα στην οικογένειά του. Παράλληλα, σύσσωμος ο σύλλογος στέκεται στο πλευρό του Ράζβαν Λουτσέσκου, γιου του εκλιπόντος, σε αυτή τη δύσκολη στιγμή.

«Ένας θρυλικός προπονητής. Ένας σπουδαίος άνθρωπος. Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ αποχαιρετά με βαθιά θλίψη τον Μιρτσέα Λουτσέσκου. Έναν άνθρωπο που άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά του στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο και ενέπνευσε γενιές με το ήθος, τη γνώση και την προσωπικότητά του. Σε αυτές τις δύσκολες στιγμές, στεκόμαστε στο πλευρό του Ράζβαν και της οικογένειάς του, εκφράζοντας τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια. Ο Θεός να αναπαύσει την ψυχή του. Καλό ταξίδι…»