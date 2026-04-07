Η Εθνική Ελλάδας υδατοσφαίρισης πέτυχε εντυπωσιακή ανατροπή απέναντι στη Σερβία, επικρατώντας με 16-15 στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Κορυφαίος της αναμέτρησης ο Στέλιος Αργυρόπουλος-Κανακάκης με έξι γκολ, ενώ ο Μάνος Ζερδεβάς ξεχώρισε κάτω από τα δοκάρια, κρατώντας την ομάδα ζωντανή στα κρίσιμα σημεία. Καθοριστική για την εξέλιξη ήταν η αποβολή με κόκκινη κάρτα του Πέταρ Γιόκσιτς, χωρίς δυνατότητα αντικατάστασης, λόγω βίαιης ενέργειας.

Μετά το τέλος του αγώνα, ο ομοσπονδιακός προπονητής, Θοδωρής Βλάχος, παραδέχτηκε ότι η ομάδα δεν απέδωσε όπως έπρεπε, αλλά συνεχάρη τους παίκτες για την ψυχή τους και τόνισε τη σημαντική στήριξη που έδωσε ο κόσμος στην «γαλανόλευκη».

