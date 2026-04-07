Έντονο ενδιαφέρον προκάλεσε η υπόθεση που αφορά τον Τάιγκερ Γουντς, όχι μόνο λόγω του περιστατικού που οδήγησε στη σύλληψή του, αλλά και εξαιτίας ενός απρόσμενου… εμπορικού φαινομένου.

Την ημέρα του συμβάντος, ο κορυφαίος γκολφέρ όλων των εποχών φορούσε ένα μπλουζάκι πόλο από τη δική του σειρά ρούχων, το οποίο ανήκει στο brand του.

🚨❌👕 #SOLD OUT — Sun Day Red’s ‘Review’ Polo in the Cosmic Blue colorway that Tiger Woods was wearing at the time of his arrest and mugshot photo has sold out online in all sizes. pic.twitter.com/DZ9G0ytxwe — TWLEGION (@TWlegion) March 29, 2026

Μετά τη δημοσιοποίηση του βίντεο της σύλληψής του, το συγκεκριμένο προϊόν έγινε αντικείμενο έντονης διαδικτυακής αναζήτησης και γρήγορα μετατράπηκε σε viral trend.

Μέσα σε λίγες ώρες, το ενδιαφέρον του κοινού εκτοξεύτηκε, με αποτέλεσμα το ρούχο να εξαντληθεί από τις online πλατφόρμες πώλησης, παρά την αρχική του τιμή που άγγιζε τα 125 δολάρια.

Σύμφωνα με όσα καταγράφονται σε αστυνομικό υλικό από κάμερα σώματος, το περιστατικό που οδήγησε στη σύλληψη του Τάιγκερ Γουντς περιελάμβανε τροχαίο ατύχημα με εμπλοκή του οχήματός του σε δρόμο στη Φλόριντα.

Όπως προκύπτει από την αναφορά των αρχών, το όχημα του Γουντς επιχείρησε προσπέραση σε σημείο με διπλή διαχωριστική γραμμή, με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με όχημα που ρυμουλκούσε τρέιλερ. Από τη σύγκρουση το SUV ανετράπη, χωρίς να προκύψουν σοβαροί τραυματισμοί.