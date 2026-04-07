Έντονο ενδιαφέρον προκάλεσε η υπόθεση που αφορά τον Τάιγκερ Γουντς, όχι μόνο λόγω του περιστατικού που οδήγησε στη σύλληψή του, αλλά και εξαιτίας ενός απρόσμενου… εμπορικού φαινομένου.

Την ημέρα του συμβάντος, ο κορυφαίος γκολφέρ όλων των εποχών φορούσε ένα μπλουζάκι πόλο από τη δική του σειρά ρούχων, το οποίο ανήκει στο brand του.

Μετά τη δημοσιοποίηση του βίντεο της σύλληψής του, το συγκεκριμένο προϊόν έγινε αντικείμενο έντονης διαδικτυακής αναζήτησης και γρήγορα μετατράπηκε σε viral trend.

Μέσα σε λίγες ώρες, το ενδιαφέρον του κοινού εκτοξεύτηκε, με αποτέλεσμα το ρούχο να εξαντληθεί από τις online πλατφόρμες πώλησης, παρά την αρχική του τιμή που άγγιζε τα 125 δολάρια.

Σύμφωνα με όσα καταγράφονται σε αστυνομικό υλικό από κάμερα σώματος, το περιστατικό που οδήγησε στη σύλληψη του Τάιγκερ Γουντς περιελάμβανε τροχαίο ατύχημα με εμπλοκή του οχήματός του σε δρόμο στη Φλόριντα.

Όπως προκύπτει από την αναφορά των αρχών, το όχημα του Γουντς επιχείρησε προσπέραση σε σημείο με διπλή διαχωριστική γραμμή, με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με όχημα που ρυμουλκούσε τρέιλερ. Από τη σύγκρουση το SUV ανετράπη, χωρίς να προκύψουν σοβαροί τραυματισμοί.

Σχόλια
Γράψτε το σχόλιό σας
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Τελευταία Νέα