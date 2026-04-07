Η 7η Απριλίου 1999 έχει χαραχθεί στην ιστορία της ΑΕΚ ως ημερομηνία που δεν συνδέεται με αγωνιστική επιτυχία, αλλά με μια πράξη υψηλού συμβολισμού. Εν μέσω των βομβαρδισμών του ΝΑΤΟ στη Σερβία, η ελληνική ομάδα αποφάσισε να ταξιδέψει στο Βελιγράδι για να αντιμετωπίσει την Παρτιζάν σε φιλική αναμέτρηση.

Η πρωτοβουλία, που αποδίδεται στον τότε ηγέτη Δημήτρη Μελισσανίδη, οργανώθηκε με ιδιαίτερες συνθήκες. Η αποστολή μετακινήθηκε αρχικά αεροπορικώς προς τη Βουδαπέστη και στη συνέχεια οδικώς προς τη σερβική πρωτεύουσα, σε μια διαδρομή που συνοδεύτηκε από έντονη αβεβαιότητα και ρίσκο.

Στην αποστολή συμμετείχαν όχι μόνο ποδοσφαιριστές και τεχνικό επιτελείο, αλλά και φίλαθλοι, δημοσιογράφοι αλλά και ο Μανώλης Γλέζος, γεγονός που ενίσχυσε ακόμη περισσότερο τον συμβολικό χαρακτήρα του εγχειρήματος.

Κατά την άφιξη στα σύνορα αλλά και στο Βελιγράδι, η ελληνική αποστολή έγινε δεκτή με θερμή υποδοχή από κατοίκους, σε μια εικόνα φιλοξενίας που αποτυπώθηκε ως ένδειξη αλληλεγγύης και ανθρώπινης επαφής μέσα σε συνθήκες πολέμου.

Στο γήπεδο της Παρτιζάν, οι δύο ομάδες εισήλθαν μαζί στον αγωνιστικό χώρο, κρατώντας πανό με μήνυμα κατά των βομβαρδισμών, σε μια στιγμή που ξεπέρασε τα στενά όρια του ποδοσφαίρου και προβλήθηκε διεθνώς.

Η αναμέτρηση ξεκίνησε κανονικά και οδηγήθηκε στο 1-1, με τους Κέζμαν και Ζουμπούλη να βρίσκουν δίχτυα. Ωστόσο, στο 68ο λεπτό, ο αγώνας διακόπηκε οριστικά, όταν φίλαθλοι εισήλθαν στον αγωνιστικό χώρο και η ένταση μετατράπηκε σε σκηνές συγκίνησης και συμβολικής ένωσης μεταξύ των δύο πλευρών.

Μετά τη διακοπή, η αποστολή της ΑΕΚ αποχώρησε άμεσα, υπό συνθήκες αυξημένης ασφάλειας, καθώς στην πόλη συνεχιζόταν η απειλή νέων βομβαρδισμών.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

Παρτίζαν (Λιούμπισα Τουμπάκοβιτς): Νταμιάνοβιτς, Κράσοβιτς, Σάβιτς, Σανόγεβιτς, Στογιάνοβιτς, Βούκοβιτς, Ιλιτς, Ιβιτς, Μπιέκοβιτς, Τόμιτς, Κέζμαν

ΑΕΚ (Όλεγκ Μπλαχίν): Ατματσίδης (29’ Μιχαηλίδης – 40’ Κουρκούνας), Κοπιτσής (40’ Κωστένογλου), Μπαμπούνσκι (42’ Καψής) Καλιτζάκης, Τσέκολι (46’ Ζήκος), Κατσαβός, Σαβέβσκι (32’ Κασάπης), Μαλαδένης, Μιλοβάνοβιτς, Ζουμπούλης, Νικολαΐδης