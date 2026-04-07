Συγκλονισμένος από τον θάνατο του θρύλου του ρουμάνικου ποδοσφαίρου, Μιρτσέα Λουτσέσκου, είναι ο κόσμος του ποδοσφαίρου, με πολλούς να εκφράζουν τη θλίψη τους, ανάμεσά τους και ο ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ, Τάισον.

Ο Βραζιλιάνος άσος συνεργάστηκε για τέσσερα χρόνια με τον Λουτσέσκου στη Σαχτάρ Ντόνετσκ, αγωνιζόμενος σε 126 παιχνίδια και χτίζοντας μια σχέση που ξεπερνούσε το ποδόσφαιρο. Στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, δημοσίευσε φωτογραφίες με τον Ρουμάνο προπονητή συνοδευόμενες από συγκινητικό μήνυμα, χαρακτηρίζοντάς τον «πατέρα» και υπογραμμίζοντας ότι θα μείνει για πάντα στην καρδιά του.

Το συγκινητικό μήνυμα του Τάισον:

«Κύριε Μιρτσέα, θα σας θυμάμαι πάντα για όλα όσα έχετε κάνει για τη ζωή μου και για τα μαθήματα σε όλη μου την καριέρα. Ήσασταν σαν πατέρας για μένα. Θα σας θυμάμαι πάντα με αυτό το χαμόγελο στο πρόσωπό σας.

Σας ευχαριστώ για όλα, πατέρα μου. Σας ευχαριστώ που μου επιτρέψατε να είμαι μέλος της οικογένειάς σας για τόσα χρόνια. Σ’ αγαπώ, Μιρτσέα Λουτσέσκου. Για πάντα στην καρδιά μου».